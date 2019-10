Fachoberschule Holzkirchen: Im „Grünen Klassenzimmer“ an der frischen Luft lernen

Holzkirchner Fachoberschüler haben neuerdings ein Klassenzimmer im Grünen. Das Mobiliar ist im Rahmen einer besonderen Kooperation entstanden.

Holzkirchen – Die Schüler an der Fachoberschule (FOS) Holzkirchen können künftig ab und zu Unterricht im Freien genießen. Im Innenhof der Schule gibt es jetzt ein „Grünes Klassenzimmer“. Zur offiziellen Einweihung hatte Schulleiter Josef Schlemmer alle, die bei der Realisierung mitgewirkt hatten, zur Stippvisite bei einer Mathestunde eingeladen. „Ohne Ihre Hilfe wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen“, sagte er.

Grünes Klassenzimmer der Fachoberschule Holzkirchen von Gymnasiasten aus Marquartstein möbiliert

Ins Auge fiel den Gästen die „Einrichtung“. Bänke und Tischplatten entstanden in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Marquartstein, wo interessierte Schüler auf dem Weg zum Abitur eine Schreinerlehre absolvieren können. Die Gestelle für die Tische wurden als Projektarbeit in der Ausbildungsrichtung Technik in der schuleigenen Werkstatt an der Holzkirchner FOS gefertigt. Sieben Pflanztröge von den Oberland Werkstätten umrunden das Klassenzimmer und dienen mit Bambus bepflanzt als Sichtschutz. Im kommenden Jahr soll alles noch bunter werden. Die bestehende Grünfläche im Innenhof wird als Blumenwiese angelegt – mit „Bienenhotel“.

Die Schüler werden das zusätzliche Klassenzimmer wohl vor allem im Sommer genießen, wenn es drinnen warm und stickig ist. Ein Sonnensegel sorgt dann draußen für Schatten. Der zusätzliche Unterrichtsraum ermöglicht zum einen, dass Schüler und Lehrer etwas mehr Zeit an der frischen Luft verbringen. Zum anderen kann der Belegungsplan der anderen Räume entzerrt werden.

