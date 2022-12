Dreiste Fahrerflucht in Holzkirchen: Kleinwagen-Fahrerin touchiert wartendes Auto und fährt davon

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Fahrerflucht in Holzkirchen (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall an der Miesbacher Straße/Ecke Frühlingstraße geflüchtet, während der Geschädigte am Steuer saß. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Holzkirchen - Frühmorgens am Mittwoch, 28. Dezember, ist es an der Kreuzung Miesbacher Straße/Frühlingstraße in Holzkirchen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, war ein 79-jähriger Holzkirchner gegen 7.20 Uhr auf der Frühlingstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Miesbacher Straße wartete er in seinem roten Opel, um in die Tegernseer Straße einzubiegen.

Beim Rechtsabbiegen: Zusammenstoß mit wartendem Auto

Zeitgleich befuhr eine noch unbekannte Frau in ihrem hellen Kleinwagen die Miesbacher Straße aus südlicher Fahrtrichtung und bog nach rechts in die Frühlingstraße ab. „Beim Abbiegen touchierte die linke Fahrzeugseite des unbekannten Kleinwagens die linke Fahrzeugseite des Opel des Holzkirchners“, erklärt die Polizei.

Die Fahrerin des Kleinwagens hielt nach Polizeiangaben „offenbar kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern“. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Beamten bitten nun Zeugen des Unfalls, sich in der Polizeiinspektion Holzkirchen zu melden. Diese ist telefonisch unter der Rufnummer 08024/90740 erreichbar.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an. nap