Rad-Schutzstreifen in Holzkirchen seit über einem Jahr verblasst: „So wird das nichts“

Fühlt sich nicht sicher: Stefan Zühlke am Radschutzstreifen auf der Frühlingstraße, der kaum noch erkennbar ist. Wegen mehrerer widriger Umstände sei er im vergangenen Jahr nicht erneuert worden, sagt die Gemeinde. © Christian Scholle

Holzkirchen ist Mitglied der fahrradfreundlichen Kommunen. Stefan Zühlke stellt enttäuscht fest, dass es lange dauert, bis die Markierung eines Radschutzstreifens erneuert wird.

Holzkirchen – Stefan Zühlke erledigt alles mit dem Fahrrad – sogar den Einkauf im Getränkemarkt. „Nur, wenn ich was Großes aus dem Baumarkt brauche, fahre ich mit dem Auto“, sagt der 58-Jährige. Zur Arbeit nach München bringt ihn die Bayerische Regiobahn. „Das ist fürs Radeln einfach zu weit“, sagt der Produktmanager. Der Holzkirchner will damit die Umwelt entlasten – vor allem aber fährt er aus Gewohnheit Rad: „Ich mache das seit meinem Studium in Berlin“, erzählt er.

Doch immer, wenn er auf der Frühlingstraße in Holzkirchen radelt, fühlt er sich unwohl: „Mir passiert es permanent, dass mir Autos auf dem Radschutzstreifen gefährlich entgegenkommen.“ Zühlke wundert das nicht: „Der Streifen ist für sie nicht mehr erkennbar.“

Widrige Umstände verhindern laut Gemeinde neue Schutzstreifen seit über einem Jahr

Bereits im Februar 2021 hatte Zühlke die Gemeinde Holzkirchen darauf aufmerksam gemacht und um eine Ausbesserung der Markierung gebeten. „Passiert ist bisher nichts“, ärgert sich Zühlke. „Es ist mir unverständlich, warum solche Kleinigkeiten so lange dauern.“ Schließlich gehe es ja nicht um einen neuen Radweg oder eine Fahrradbrücke über eine Straße, sondern nur um ein bisschen Farbe. „Ist das Absicht? Will die Gemeinde vielleicht gar keine Fahrradstreifen?“, fragt der Holzkirchner. Zumal er sich in dieser Angelegenheit nicht nur einmal, sondern mehrere Male an die Gemeinde gewandt hatte. Unter anderem ans Ordnungsamt, den Radwegbeauftragten und den Bürgermeister persönlich.

In diesem Zusammenhang wies er auch darauf hin, dass die Markierung des Radschutzstreifens an der Industriestraße ebenfalls einer Ausbesserung bedarf. Das Ordnungsamt teilte ihm mit, dass widrige Umstände – ein technischer Defekt bei der beauftragten Firma sowie das Wetter – eine Ausbesserung bisher verhindert hätten. Außerdem sehe die Gemeinde keine besondere Sicherheitsgefahr. „Die Freigabe der Einbahnstraße in der Frühlingstraße für Radfahrer erfolgte ursprünglich ohne diese Markierung und bestand so etliche Jahre, ohne dass es zu Unfällen gekommen wäre“, heißt es in der Antwort-E-Mail des Ordnungsamtes, das unserer Redaktion vorliegt.

Radlfahrer kritisiert die Argumentation der Gemeinde

Zühlke findet diese Argumentation nicht überzeugend. „Muss erst was passieren, damit die Kommune in die Gänge kommt?“ Er selbst habe als Radler ein dickes Fell, aber das treffe nicht auf jeden zu. Ihn stören auch andere Dinge, etwa, dass sich am Bahnhof Radler und Fußgänger eine Verkehrsfläche teilen müssen. Oder dass es am HEP keine Radständer im, sondern nur vor dem Einkaufszentrum gibt. „So wird das nie was mit einem fahrradfreundlichen Holzkirchen“, schimpft Zühlke.

Die Gemeinde will diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. „Der Markt Holzkirchen ist der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern beigetreten, der eingesetzte Rad- und Fußwegebeauftragte setzt sich stark für die Belange von Radfahrern in Holzkirchen ein und steht mit der Gemeindeverwaltung im regelmäßigen und engen Austausch“, teilte Pressesprecherin Annika Walther auf Nachfrage mit.

Es seien im vergangenen Jahr mehrere widrige Umstände zusammengekommen, die eine Erneuerung der Markierung verhindert hätten. Unter anderem sei es schwierig, eine Markierungsfirma für derartige Aufgaben zu bekommen. Die Erneuerung der Radschutzstreifen an Frühling- und Industriestraße solle nun aber definitiv noch in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgen.

