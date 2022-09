„Fahrradfreundliche Kommune“: Holzkirchen hat noch Hausaufgaben

Wie fahrradfreundlich ist Holzkirchen? Das bewertete die Jury mit Sarah Guttenberger (l.), Robert Burschik (5.v.r.) und Birgit Zehetmaier (4.v.l.) bei einer Hauptbereisung unter anderem mit Bürgermeister Christoph Schmid (5.v.l.) und Standortförderin Eva-Maria Schmitz (3.v.l.). © Jörg Wedekind

Holzkirchen will „Fahrradfreundliche Kommune“ werden. Nun radelte eine Jury durch den Ort, um zu beurteilen, ob die Marktgemeinde reif ist für eine volle Mitgliedschaft in der AGFK.

Holzkirchen – Als erste Kommune im Landkreis Miesbach hat sich Holzkirchen schon 2018 um die Zertifizierung als „Fahrradfreundliche Kommune“ beworben. Bei einer Tour durch den Ort begutachtete nun eine Kommission aus drei Juroren, ob die Marktgemeinde alle Voraussetzungen dafür erfüllt. Ihr Fazit: Vieles stimmt, doch es gibt noch Hausaufgaben.

Es herrscht eine gelassen gespannte Stimmung im kleinen Sitzungssaal des Holzkirchner Rathauses. Man diskutiert, wie man den Radverkehr in Holzkirchen fördert, schenkt sich Kaffee ein. Eigentlich aber warten alle auf Sarah Guttenberger von der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK), Robert Burschik vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und Birgit Zehetmaier vom bayerischen Verkehrsministerium. Die drei Juroren haben sich in den großen Sitzungssaal zurückgezogen, um sich zu beraten. Sie bewerten, ob Holzkirchen die Voraussetzungen dafür erfüllt, volles Mitglied der AGFK zu werden.

Die AGFK ist kein Club, dem man einfach so beitreten kann. Mitgliedsanwärter müssen sich an einem Kriterienkatalog messen lassen. Grundlage für die Entscheidung der Jury sind nicht zuletzt die Eindrücke, die sie auf einer Radtour durch Holzkirchen, der Hauptbereisung, gewonnen haben.

Jury radelt mit örtlichen Vertretern durch Gemeinde

Mit Vertretern der Gemeinde, des Runden Tisches Rad, des Landratsamts, des Staatlichen Bauamts Rosenheim und der Polizei Holzkirchen macht sich die Jury um Guttenberger am Donnerstagnachmittag auf den Weg durch die Gemeinde. Gleich an der Brücke in der Frühlingstraße kommt der Tross ins Halten. Eva-Maria Schmitz, Leiterin der Standortförderung im Rathaus, zeigt auf den Poller, der die Fahrbahn trennt, und erklärt, dass man anstelle eines zweiten Pollers Markierungen am Boden angebracht habe. Guttenberger nickt anerkennend: „Die Markierungen dienen der Vermeidung von Unfällen.“

Umstrittener ist die Beschilderung an der Austraße, die am Kindergarten Frühlingsdorf vorbei zur Industriestraße führt. Dort ist ein Fußgängerweg markiert, er ist aber für Radler freigegeben. Sie sind aufgrund der Schilder jedoch dazu verpflichtet, dies in Schrittgeschwindigkeit zu tun. Das scheint Burschik nicht zu gefallen, er wünscht sich freie Fahrt fürs Rad. Während sich Johann Brandhuber, Leiter der Polizeiinspektion, und Johann Bachhuber vom Ordnungsamt im Rathaus in die Diskussion einschalten, sind die anderen Tourteilnehmer weitergefahren. Über den Kreisverkehr an der Industriestraße geht es zur Erlkamer Straße und zum Anschluss an den neuen Radweg nach Otterfing. Hier schlagen die Juroren Änderungen an der Bodenmarkierung vor, auch die Umlaufsperren werden kritisiert. Und immer wieder weist Burschik auf verwirrende Beschilderungen hin.

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) zeigt sich trotz der Kritik dankbar: „Manches habe ich noch gar nicht gesehen, ich bin aber bereit, vieles umzusetzen.“ Er sieht den Vorteil einer AGFK-Mitgliedschaft vor allem im Service, den die Arbeitsgemeinschaft bietet. „Wir wollen ja den Radverkehr stärken, da können wir die Beratung durch die AGFK nutzen.“

„Holzkirchen hat viel Potenzial“

Sein persönliches Engagement in Sachen Radverkehr wird in der Schlussbewertung von Jurymitglied Guttenberger hervorgehoben: „Sie sind interessiert“, lobt sie. Und fügt hinzu: „Holzkirchen hat viel Potenzial.“ Positiv bewertet werden die Bürgerbeteiligung und der Bau von Fahrradabstellanlagen. Auch der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat wird lobend erwähnt. Allerdings, so Guttenberger in ihrem Schlussplädoyer, gebe es noch Nachbesserungsbedarf.

Eine Radnetzplanung sei zwar beschlossen worden, sie müsse nun aber umgesetzt werden. „Es ist wichtig, dass man draußen auch was sieht“, ergänzt Jurorin Zehetmaier. Weitere Hausaufgaben: Beschilderung überprüfen und ein Baustellenmanagement etablieren, damit die Durchlässigkeit für den Radverkehr gewährleistet wird.

Bergankunft statt Schlusssprint

Bis Ende Oktober 2023 hat die Gemeinde Zeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Das muss sie in einem Bericht an die AGFK nachweisen und kann dann das Zertifikat „Fahrradfreundliche Kommune“ erhalten. „Wir nutzen das Jahr, um es fertig zu machen“, versichert Schmitz in einer ersten Reaktion. Aus dem erhofften Schlusssprint zur Zertifizierung wird allerdings noch eine etwas forderndere Bergankunft.

Andreas Wolkenstein