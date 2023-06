Fahrzeuge kollidieren auf der Bundesstraße

Von: Stephen Hank

Zu einem Unfall ist es auf der B13 gekommen (Symbolfoto). © Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa

Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Freitagabend auf der B13 bei Holzkirchen gekommen.

Holzkirchen ‒ Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr zwischen Holzkirchen und Großhartpenning. Nach ersten Angaben der Polizei waren drei Fahrzeuge in den Zusammenstoß an der Einmündung von der Dietramszeller Straße in die B13 beteiligt. Informationen über den Hergang oder die Zahl der Verletzten gibt es noch nicht.

