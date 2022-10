Falscher Polizist ergaunert Bargeld von 80-jähriger Holzkirchnerin: Wer hat den Mann gesehen?

Von: Andreas Höger

Immer wieder kommt es zu Betrügereien mit dieser miesen Masche. (Symbolfoto) © Martin Gerten/dpa

Eine 80-jährige Holzkirchnerin wurde Opfer eines falschen Polizisten. Der Unbekannte erbeutete eine beträchtliche Summe Bargeld. Die (echte) Polizei hofft darauf, dass der Ganove bei der Geldübergabe gesehen wurde.

Holzkirchen – Mit der perfiden „Polizisten-Masche“ ergaunerte ein unbekannter Täter am vergangenen Freitag (14. Oktober) einen beträchtliche Summe Bargeld von einer 80-jährigen Holzkirchnerin. Die (echte) Polizei Holzkirchen ermittelt wegen bandenmäßigen Betrugs und hofft darauf, dass der Täter und seine Komplizin während der Tat am Freitagnachmittag in einem Holzkirchner Wohngebiet gesehen wurden.

Wie die Polizei Holzkirchen am Montag (17. Oktober) mitteilte, tauchte der Unbekannte am vergangenen Freitag zwischen 14 und 17 Uhr im Bereich der Roggersdorfer Straße und der Straße Auf der Höh auf, teilweise in weiblicher Begleitung. Der Rentnerin gegenüber gab sich der Täter als Polizist in Zivil aus. Durch geschickte Täuschung gelang es ihm, die Rentnerin so stark zu beeinflussen, dass sie ihm einen hohen vierstelligen Betrag an Bargeld aushändigte.

Zeugen konnten beobachten, wie der Mann und die Frau gegen 16.15 Uhr in der Straße Auf der Höh unterwegs waren; gegen 16.30 Uhr verließ der Mann offenbar alleine die Straße und marschierte auf der Roggersdorfer Straße ortsauswärts.

Der schlanke Mann war nach Angaben der Polizei 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und trug hellblonde, kurze Haare; bekleidet war er mit einem hellen Blouson und einer dunkle Hose. Die Frau wird als etwa gleichaltrig beschrieben, war etwas kleiner und trug eine helle Hose mit einer dunklen, hüftlangen Jacke.

Möglicherweise wurden an diesem Tag auch andere Holzkirchner von den falschen Polizisten geprellt. Die Holzkirchner Polizei (Telefonnummer 0 80 24 / 90 740) bittet Betroffene, sich unbedingt zu melden. Das gilt auch für Zeugen, denen am Freitag im fraglichen Bereich unbekannte Autos oder Taxis aufgefallen sind.

