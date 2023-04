„Jedes dritte Kind hat Angst vor Mobbing“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Mentorin für Kinder und Eltern: Judith Lell-Wagener.

Eine Psychologin aus Oberwarngau erklärt im Interview, wie sich Mädchen und Buben gewaltfrei behaupten können.

Holzkirchen – Auf dem Schulhof, im Kindergarten, aber auch im Familienalltag sind Kinder mit Konflikten konfrontiert. Die Oberwarngauer Psychologin, Kommunikationswissenschaftlerin und Mutter einer Tochter, Judith Lell-Wagener (49) bietet in Kindergärten und am Familienzentrum St. Josef in Holzkirchen ein Selbstbehauptungstraining für Kinder, das sie für solche Situationen fit macht – und damit zur Mobbingprävention beiträgt.

Frau Lell-Wagener, ist Mobbing in unserer idyllischen Region überhaupt Thema?

Ja, wie überall, gibt es das auch hier – auch wenn wir im Vergleich zu den Großstädten eine deutlich entspanntere Situation haben. Die Mobbing-Form, die Eltern am meisten umtreibt, ist das systematische Ausschließen ihrer Kinder. Das begegnet mir in meiner beruflichen Praxis derzeit oft. Und auch Kinder selbst nennen das Gefühl, nicht dazugehören zu dürfen, als ihren größten Schmerz. Gefolgt vom klassischen Geschwisterstreit, der an zweiter Stelle rangiert. Hinzukommen Hänseleien, die viele Kinder verletzen. Eine aktuelle Bertelsmann-Studie belegt diesen Eindruck. Demnach bereitet Mobbing inzwischen jedem dritten Kind Sorge und Angst. Vor einigen Jahren war nur jedes siebte Kind betroffen.

Was ist Mobbing genau?

Eine klare Definition gibt es nicht. Mobbing ist immer ein gefühlter Prozess. Für manche mag Mobbing erst dann vorliegen, wenn einem Kind der Kopf in die Kloschüssel gedrückt wird. Aber systematisches Ausschließen einzelner und Grüppchenbildung können auch Mobbing sein. Die zentrale Frage und das bestimmende Merkmal ist, wie sehr das Kind ganz individuell darunter leidet.

Warum mobben Kinder überhaupt?

Kinder, die andere ärgern und ausschließen, wollen entweder Aufmerksamkeit bekommen oder Macht über andere ausüben. Zu einem solchen Verhalten kann es unter anderem dann kommen, wenn Eltern ihren Kindern keinen sicheren Rahmen bieten. Heutzutage sind fast alle Eltern wahnsinnig gestresst. Viele von ihnen können damit nicht umgehen, und dann kommt es zu Konflikten in der Familie, die Kinder verunsichern und ebenfalls in Stress bringen. Wir Erwachsenen tragen aber die Verantwortung für die Stimmung in der Familie. Deshalb funktioniert Mobbing-Prävention eigentlich am besten über die Eltern. Meine Vision ist, irgendwann keine Selbstbehauptungskurse für Kinder mehr anbieten zu müssen, weil die Eltern ausreichend innere Stärke und Gelassenheit haben.

Ist das der Grundgedanke ihrer Resilienz- und Achtsamkeitstrainings für Eltern?

Das Resilienztraining für Eltern und die Selbstbehauptungskurse für Kinder sind zwei Pole desselben Themas. Kinder lernen vorwiegend am Modell. Je besser wir Erwachsenen für unsere Grenzen und Bedürfnisse einstehen können, desto besser können das auch die Kinder. Sie lernen: Es ist okay, für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen einzustehen. Und sie lernen, wie man das macht.

Ihr Selbstbehauptungstraining für Kinder basiert auf dem „Stark-auch-ohne-Muckis-Konzept“. Das klingt wie ein Selbstverteidigungskurs ohne Körperkontakt...

Es geht um die innere, die mentale Stärke von Kindern. Sie sollen in der Lage sein, die Opferhaltung zu verlassen und selbstwirksam zu werden. Im Kurs machen sie die Erfahrung, dass sie nicht ohnmächtig sind, sondern an der Situation etwas verändern können, indem sie an sich selbst etwas verändern. Nämlich, wie sie mit der Situation umgehen.

Gibt es da konkrete Strategien?

Ja, es gibt ganz einfache Strategien, die ich mit den Kindern erarbeite. Die Schutzschildstrategie zum Beispiel, die deeskalierend wirkt. Und Kommunikationsstrategien, die es den Kindern ermöglichen, sich gewaltfrei zu behaupten. Dafür muss man nicht besonders eloquent sein. „Lass mich los!“ oder „Geh weg!“ sind klare, kurze Sätze, die alle Kinder schaffen. Entscheidend ist ein selbstsicheres Auftreten. Das ist erwiesenermaßen ein guter Schutz.

Aber können Kinder, die von Natur aus schüchtern sind, im Rahmen eines Kurses wirklich lernen, forscher zu werden?

Natürlich fällt es manchen schwerer, mit klaren Worten für sich einzustehen, als anderen. Es ist auch gar nicht das Ziel, alle Kinder zu vereinheitlichen. Aber die meisten schaffen es, über sich hinauszuwachsen. Es ist für sie eine gute Erfahrung, zu sehen: Ich kann jemandem in die Augen schauen und sagen: „Gib mir meinen Ball zurück!“

Wie lernen sie das?

In der Regel lernt man am besten, wenn man Spaß hat. Deshalb gehe ich dieses schwere Thema leicht und spielerisch an. In Rollenspielen zum Beispiel können die Kinder auf lustige Art erproben, wohin ein bestimmtes Verhalten führt. Sie lernen kindgerecht, dass sie nicht machtlos sind. Sie können zwar die anderen nicht ändern, aber sie können ihre eigene Haltung verändern. Natürlich müssen sie das nach dem Kurs weiter üben. Ich streue nur den Samen, den Eltern und Erzieher in Kindergärten, in denen ich meine Kurse auch anbiete, dann gießen müssen.

