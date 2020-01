Fasching 2020: Hier geht‘s rund in Miesbach, Holzkirchen und Tegernsee

Die Weihnachtsferien sind rum, schon kommt der Fasching 2020 im Landkreis auf Touren. Hier gibt‘s die Termine im Raum Miesbach, Holzkirchen und Tegernsee im großen Überblick.

Landkreis – Kaum sind die Feiertage rum, schon geht der Fasching in die heiße Phase. Bis Aschermittwoch am 26. Februar 2020 haben die Maschkera heuer Zeit, es krachen zu lassen - also weder besonders lang noch besonders kurz. Große Faschingszüge sind heuer in Otterfing und in Gmund geplant, wo die Seegeister ihr 140-jähriges Bestehen feiern.

Ob der Fasching nun kurz ist oder lang: Wie immer haben auf gar wundersame Weise alle Faschingsklassiker im Landkreis ihren Platz im Terminkalender gefunden - von den Faschingsbällen der Haushamer Crachia über den Bräustüberl-Fasching am Tegernsee bis zum Marktplatzfasching in Holzkirchen. Wann sie steigen und was sonst noch geboten ist, lesen Sie hier - stets aktualisiert, wenn weitere Termine bekannt werden.

Faschingsbälle 2020 im Landkreis Miesbach

Burschenball in Valley: Samstag, 11. Januar, ab 20 Uhr in der Brauereihalle in Valley mit der Band Nirwana (Einlass unter 18 Jahren nur mit Lichtbildausweis und bis 24 Uhr)

Gnadenlos in Neikirch: Freitag, 17. Januar, ab 20 Uhr im Landgasthof Neukirchen mit der Band Rockaholix (Eintritt 8 Euro, Einlass ab 18 Jahren)

Back in Time der Crachia in Hausham: Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr im Alpengasthof Glück Auf mit der Band Shark (Eintritt 9 Euro, Einlass ab 18 Jahren)

Space Boi der Schloßbergler in Valley: Samstag, 1. Februar, ab 20 Uhr im Trachtenheim Valley am Schlossberg mit der Band Flashlight

Römerball des TSV in Otterfing: Samstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr im Otterfinger Hof mit Vorband The Rockable und der Band Nirwana (Einlass ab 16 Jahren, Ausweiskontrolle)

Maskiertes Weinfest der Crachia in Hausham: Samstag, 8. Februar, ab 19 Uhr im Alpengasthof Glück Auf mit Tomays Spezlwirtschaft (Eintritt 8 Euro, Einlass ab 16 Jahren mit Ausweiskontrolle)

Faschingsball der Ortsvereine in Irschenberg: Samstag, 8. Februar, ab 20 Uhr im Trachtenheim Irschenberg am Sportplatz

Vesuvball des Burschenvereins in Otterfing: Samstag, 15. Februar, ab 20.30 Uhr im Otterfinger Hof

Grausame Nacht in Irschenberg: Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr im Trachtenheim Irschenberg am Sportplatz mit der Band Rockaholix (kein Einlass unter 16 Jahren)

Eye of the Tiger der Crachia in Hausham: Samstag, 22. Februar, im Alpengasthof Glück Auf

Voglwuida Hof der Seegeister Gmund: Samstag, 22. Februar, ab 19 Uhr im Gasthof Tegernseer Hof in Finsterwald

Lumpenball in Warngau: Rosenmontag, 24. Februar, ab 20 Uhr im Gasthof Zur Post

Kehraus der Seegeister in Gmund: Faschingsdienstag, 25. Februar, ab 19 Uhr im Oberstöger

Weitere Faschings-Klassiker im Landkreis Miesbach

Unsinniger Donnerstag im Bräustüberl Tegernsee: Donnerstag, 20. Februar, Einlass ab 9 Uhr, ab 12 Uhr Live-Musik mit der Pepi Kugler Band und DJ (Eintritt frei)

Marktplatzfasching der Damischen in Holzkirchen: Sonntag, 23. Februar, um 11.11 Uhr Start des Umzugs vom Bahnhof zum Marktplatz, dort Bühnenprogramm und Live-Musik. Das Motto lautete heuer „Hoizkiacha brennt da Huad“ - zum Jubiläumsjahr der Feuerwehr.

Rambazamba der Crachia in Hausham: Sonntag, 23. Februar, ab 11.11 Uhr Warm-up, ab 13.13 Uhr Faschingstreiben am Bahnhofsplatz

Faschingsdienstag im Bräustüberl Tegernsee: Dienstag, 25. Februar, Einlass ab 9 Uhr, ab 12 Uhr Live-Musik mit der Pepi Kugler Band (Eintritt frei)

Große Faschingszüge 2020 im Landkreis Miesbach

Faschingszug in Gmund: Sonntag, 23. Februar, ab 13 Uhr von der Finsterwalder Straße in Dürnbach über den Gmunder Berg, Bahnhof und am Maximilian vorbei zur Party am Volksfestplatz.

Faschingszug in Otterfing: Faschingsdienstag, 25. Februar, ab 12.12 Uhr am Nordring. Nach dem Umzug spielen die Original Isarwinkler und The Rockable. Anschließend Kehraus im Otterfinger Hof.

Gepflegte Tanzbälle im Landkreis Miesbach

Seerosenball der Seegeister in Rottach-Egern: Samstag, 1. Februar, ab 18.30 Uhr, mit Buffet (19.30 bis 21 Uhr) und Live-Tanzmusik der Aiblinger Big Band im Seeforum (Eintritt 65 Euro mit Buffet, Vorverkauf in allen Tourist-Infos am Tegernsee)

Miesbacher Tanznacht (ehemals Schwarz-Weiß-Ball): Samstag, 8. Februar, ab 20 Uhr im Waitzinger Keller mit Tanzmusik-Band S.O.S. (Karten zu 30 Euro/Galerie 28 Euro vorab beim Waitzinger Keller)

Miesbacher Redoute: Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr im Waitzinger Keller; Kostümball anno dazumal mit Tanz, mit der Obermüller Streichmusik (Karten zu 22 Euro vorab beim Waitzinger Keller)

