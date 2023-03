Sind wir noch zu retten? Vier Fastenprediger wollen Hoffnung machen

Von: Andreas Höger

Ideengeber und Fastenprediger: Markus Bogner (vorn) gab den Anstoß für die Veranstaltungsreihe in der Holzkirchner Kapelle „Heilige Familie“. Eingebettet ist das Format in die Initiative „Anders wachsen“, vertreten durch Monika Ziegler, und der von Matthias Hefter organisierten Reihe „St. Josef mit Leben füllen“. © Thomas Plettenberg

Fastenpredigen müssen nicht immer bissig oder lustig sein. In Holzkirchen stellen sich an den vier Fastensonntagen vier „Hoffnungs“-Prediger vor. „Sind wir noch zu retten?“, fragt die Veranstaltungsreihe. Ja, sagen die vier Prediger, wenn wir neue Wege ausprobieren.

Holzkirchen – Sind wir noch zu retten? Klimawandel und gesellschaftlich-politische Brüche machen es schwer, optimistisch zu bleiben und an eine bessere Zukunft zu glauben. Doch es gibt Hoffnung, sogar in vielerlei Form. Eine neue Veranstaltungsreihe der Initiative „Anders wachsen“ greift das Format der Fastenpredigten auf – nicht als bissige Kanzelreden, sondern als inspirierende Vorträge mit Diskussionen. Vier Termine an den Fastensonntagen sind angesetzt, gewidmet jeweils den Elementen Feuer, Luft, Erde und Wasser. „Gepredigt“ wird erstmals am 5. März und immer an einem besonderen Ort – in der Kapelle Heilige Familie in Holzkirchen, der Nebenkirche von St. Josef.

„Es ist der vierte Anlauf für dieses Format“, sagt Markus Bogner, Bio-Bauer und Buchautor vom Tegernsee. Schon 2019 hatte er Monika Ziegler, Projektverantwortliche bei „Anders wachsen“, das Konzept vorgeschlagen. „Wir standen in den Startlöchern, dann kam Corona“, erinnert sich Ziegler. Die Pandemie konnte den Elan aber nicht abwürgen. „Die Idee ist, dass vier Fastenprediger, die ihre Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgegeben haben, elementare Fragen stellen und zeigen, wie es weitergehen kann“, sagt Bogner.

Das Konzept hatte Bogner 1994 in seiner Heimatgemeinde am Starnberger See kennengelernt. Ein junger Pfarrer lud vier Laien zu Fastenpredigten ein, darunter einen Banker und einen Obdachlosen. „Es kamen Menschen, die sonst nicht in eine Kirche gekommen wären“, erinnert sich Bogner, den das Format faszinierte. „Kirche will ja eine moralische Instanz sein“, sagt Bogner, „sie ist ein passender Ort, um über Fragen unseres Zusammenlebens zu sprechen.“ Matthias Hefter, Organisator der Veranstaltungsreihe „St. Josef mit Leben füllen“ im Pfarrverband Holzkirchen, war schnell überzeugt: „Wir verstehen unsere Kirchen als öffentlichen Raum.“

Die Fastenzeit verbindet Bogner nicht mit Verzicht. „Das klingt zu negativ. Für mich ist es eine Zäsur – eine Einladung, die volle Fahrt abzubremsen und zu schauen, ob der Weg noch der richtige ist.“ Nach den vier halbstündigen „Predigten“ sollen die Zuhörer mutig Fragen stellen und diskutieren. Als Moderatoren fungieren abwechselnd der Holzkirchner Pastoralreferent Harald Petersen und der evangelische Pfarrer Matthias Striebeck, ehedem Seelsorger in Schliersee.

Dem Titel der Fastenpredigt-Reihe ist neben der skeptischen Frage „Sind wir noch zu retten?“ der Titel der päpstlichen Enzyklika „Laudato si“ zur Seite gestellt. Papst Franziskus äußerte sich darin 2015 zu den Themen Umwelt und Entwicklung. „Es geht ihm und uns um Umkehr“, sagt Ziegler. Bogner wird in seinem Vortrag darstellen, wie es die Natur schafft, durch Vielfalt widerstandsfähig zu sein; was für die Natur gelte, sagt Bogner, sei auch für das gesellschaftliche Miteinander anwendbar.

Dass es nicht jedem leicht fällt, in einer Kirche eine Fastenpredigt zu einem weltlichen Umkehr-Thema zu halten, spürten die Veranstalter, als sie das Thema „Wirtschaft und Geld“ besetzen wollten. „Das war schwierig“, sagt Ziegler, „wir bekamen nur Absagen.“ Kurzfristig sprang Marc-Denis Weitze mit dem Thema Wissenschaft ein.

Das Programm:



Sonntag, 5. März: Zum Auftakt spricht Marc-Denis Weitze über die Rolle der Wissenschaft bei der Suche nach neuen Wegen. Wie alle vier Fastenpredigten beginnt das Impulsreferat um 17.30 Uhr.

Sonntag, 12. März: Biobauer Markus Bogner vom Boarhof in Holz (Gemeinde Bad Wiessee) will zeigen, warum das Modell der landwirtschaftlichen Permakultur auch für gesellschaftliche Lösungen ein Vorbild sein kann.

Sonntag, 19. März: Seelsorgerin und Biobäuerin Lena Mehringer aus Kreuth hat das Thema „Erde“ gewählt. Sie erklärt, wie es sich achtsam und erdverbunden leben lässt.

Sonntag, 26. März: Peter Wilderer gilt als einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft. Er ist ein Forscher, der Wissenschaft mit gesellschaftlichem Engagement verbindet. Er predigt zum Element Wasser. avh