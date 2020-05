Fernwärme Holzkirchen: Hohe Nachfrage nach Hausanschlüssen

Die Gemeindewerke Holzkirchen bauen das Fernwärmenetz aus. Eine wandernde Dauerbaustelle und viele Bauinseln sind das Ergebnis. Die Nachfrage für Hausanschlüsse ist groß.

Holzkirchen– Umweltfreundlich, wetterunabhängig und regional: Die Geothermieanlage in Holzkirchen – für die die Marktgemeinde vorab 60 Millionen Euro investiert hat – ist ein Vorzeigeprojekt. Aktuell nährt die Geothermie etwa die Hälfte des gemeindlichen Fernwärmenetzes, der Rest wird durch Gas und Öl gewonnen. „Unser Ziel ist es, dass irgendwann 100 Prozent aus der Geothermie stammen“, sagt Albert Götz, Geschäftsführer der Gemeindewerke.

Damit von dem heißen Thermalwasser möglichst viele Bürger profitieren, bauen die Gemeindewerke das Fernwärmenetz aus und um. „In der Summe investieren wir hier Millionen“, sagt Götz. Wie viele genau, sei noch offen. „Das kommt darauf an, wo unser Ziel ist.“

Der größte Kraftakt ist eine wandernde Dauerbaustelle, die auf der Föchinger Straße entlang kriecht, von der Rosenheimer Straße bis zum Bahnhof. Noch immer klafft hier ein Graben. Hier entsteht eine Haupttrasse im Fernwärmenetz.

Der erste und aufwendigste Abschnitt davon auf Höhe der Rosenheimer Straße sei bereits fertig, erklärt Götz. Hier haben die Gemeindewerke und das Kommunalunternehmen Gemeindliche Einrichtungen und Abwasser Holzkirchen (GEA) den Kanal saniert, neue Wasser- und Stromleitungen verlegt, die Versitzgruben für die Straßenentwässerung angelegt und die neuen Fernwärmerohre eingesetzt. Am Ende hat die Gemeinde den Bereich asphaltiert. Es ist also viel passiert seit Frühjahr 2019. „Darum hat das so lange gedauert“, erklärt Götz. Bei den restlichen Baustellen gehe es schwerpunktmäßig nur um die Fernwärme und daher etwas schneller.

Aktuell habe man sich an der Föchinger Straße bis zu Elektro Weinfurtner durchgearbeitet. Aber: „Es wird noch dauern, bis wir am Zielpunkt an der Erlkamer Straße ankommen“, meint Götz. Wahrscheinlich bis Herbst. Denn: In diesem Bereich „müssen wir unter der Unterführung durch“. Hier warte man auf die Genehmigung. Kreuzungsverträge mit der Bahn stehen aus.

Auch an anderen Stellen im Ort wurde und wird gebaut. Abgeschlossen ist laut Götz etwa die Strecke vom Marktplatz über den Oskar-von-Miller-Platz und die Münchner Straße hinunter bis zur Ecke Erlkamer Straße. Ein Teilabschnitt weiter bis zum Bahnhof liege schon.

Mehr noch: „Von der Münchner Straße müssen wir weitergehen über die St.-Josef-Straße bis zur neuen Kirche.“ Zielpunkt ist der Kirchturm von St. Josef. Diesen Bereich wollen die Gemeindewerke anpacken, sobald die Baustelle an der Föchinger Straße fertig ist. Da könnte es schon Frühjahr 2021 werden.

Daneben gibt es noch diverse kleinere Abschnitte, berichtet Götz. Und private Hausanschlüsse machen die Gemeindewerke so nebenbei. „Das merkt man oft gar nicht.“ Kunden müssen ihren Hausanschluss selbst bezahlen. Die Kosten richten sich nach Leistung und Wärmebedarf, Götz kann keinen pauschalen Preis nennen. Wer Geothermie will, muss sich einen Anschluss legen lassen. „Aber es besteht kein Zwang“, betont Götz. „Jeder kann es selbst entscheiden.“ Es gebe genug Kunden, „die ihre alte Ölheizung drin lassen wollen“.

Trotzdem erkennt Götz einen Trend: „Die Nachfrage nach Geothermie ist groß.“ Fast ein bisschen zu groß. „Das können wir im Moment gar nicht alles bauen.“ Auch viele Unternehmen legen Wert auf den „grünen Fußabdruck“.

Die bestehenden Heizwerke am Batusa-Hallenbad, am ehemaligen Krankenhaus sowie an der Rosenheimer Straße – die hauptsächlich durch Gas gespeist werden – dienen künftig als Puffer, falls die Versorgung mit der Geothermie mal ausfällt. Etwa bei der Wartung oder durch technische Störungen. „Die Kunden brauchen ja immer Wärme“, sagt Götz.

Das Geothermie-Areal selbst, genauer gesagt dessen Außenanlagen, wollen die Gemeindewerke optisch schöner machen, verrät Götz. Technisch gesehen sei ja längst alles fertig: „Im Moment ist da noch Kieslandschaft.“ Diese soll Grünanlagen, Pflaster und Randsteinen weichen. Das Ganze befinde sich in der Ausschreibungsphase.

