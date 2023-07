Festival Zamma in Holzkirchen: Ideen schmieden zum Auftakt

Bei der Ideenwerkstatt zum Zamma-Festival erläutert Matthias Riedel-Rüppel (Bühne, rechts) den Teilnehmern, wie aus den gesammelten Ideen das Programm entsteht. © privat

Ein Baggersee für Holzkirchen? Schafkopfturniere auf eine Conference Bike? An Ideen fürs Zamma-Festival, das im Juli 2024 in der Marktgemeinde stattfindet, mangelte es bei der Ideenwerkstatt zum Planungsauftakt nicht.

Holzkirchen – Aus Lautsprechern tönt Lounge-Musik, Menschen sitzen entspannt in pinken Liegestühlen und unterhalten sich. Wer am Dienstagabend am Herdergarten vorbeikam, traf auf eine entspannte Gruppe Holzkirchner Bürger. Doch nur zum Ausruhen war niemand gekommen: Eifrig wurden Ideen gesponnen und Karteikarten beschriftet. Zwischen Rathaus und Jugendzentrum trafen sich Bürger, Vertreter von Vereinen und Politik, um gemeinsam zu überlegen, welche Veranstaltungen das Zamma-Festival füllen könnten, das der Bezirk Oberbayern und die Gemeinde im Juli 2024 in Holzkirchen veranstalten. Das Programm? Stellen die Bürger selbst auf.

Thematisch geht es um Heimat, Natur, Kultur und Soziales, aber auch um Wirtschaft, Wissenschaft und – sehr beliebt – den Sport. Gefragt wird danach, was sich die Menschen wünschen, aber auch, was sie anbieten können. Anschließend heften die Teilnehmer der Ideenwerkstatt die Karten an Stellwände. So entstand langsam eine Sammlung kreativer Ideen, mit denen das Programm des Festivals gefüllt werden könnte. Sie reichen von „urban gardening“ bis hin zu einem Seifenkistenrennen auf der Münchner Straße – mit nachhaltig betriebenen Gefährten natürlich.

Ein Festival, das Menschen zusammenbringt

Die endgültige Entscheidung, was nächstes Jahr realisiert wird, trifft der Bezirk Oberbayern, der das Festival gemeinsam mit der Gemeinde Holzkirchen auch veranstaltet und finanziell wie organisatorisch unterstützt. Das Zamma-Festival findet alle zwei Jahre in einer oberbayerischen Kommune statt. Zuletzt gastierte es in Bad Aibling, für 2024 bekam Holzkirchen den Zuschlag.

Die Idee des Festivals ist es, Menschen zusammenzubringen, die sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben, erklärt Matthias Riedel-Rüppel, der das Festival für den Bezirk betreut. „Mir geht es darum, Barrieren abzubauen.“ Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid ergänzt: „Die Stärke des Zamma-Festivals ist es, aus einem Nebeneinander ein echtes Zusammen zu machen.“ Viele Ideen, etwa ein Yoga-Kurs im Herdergarten, seien leicht realisierbar, freut sich Schmid.

Das gilt freilich nicht für alle Vorschläge des Abends: Ein Baggersee etwa wird schwierig umzusetzen sein. Eva-Maria Schmitz, Leiterin der Standortförderung im Rathaus, lacht: „Vielleicht machen wir aus dem Herdergarten-Parkplatz einen riesigen Swimmingpool.“ Schmitz begleitet das Festival von Seiten der Gemeinde. Die Ideenwerkstatt sei dabei der erste Schritt: „Der Keim ist gesetzt, jetzt muss er gepflegt werden.“

Nächste Planungs-Runde im September

Bis zum Herbst wertet sie mit dem Team um Riedel-Rüppel nun die Ideen des Abends aus. Jene, bei denen Angebot und Nachfrage zueinander passen, werden bei der ersten Sitzung eines Arbeitskreises Mitte September weitergesponnen. Zu diesem Treffen werden erneut alle Interessierten eingeladen. Wem bis dahin weitere Eingebungen kommen, der könne sie jederzeit ins Rathaus schicken, bekräftigt Schmitz. Insbesondere beim Themenbereich Wirtschaft und Wissenschaft gebe es noch Platz für Ideen.

Viele gute Gedanken habe es schon im Bereich des Sports gegeben, erzählt Barbara Brandlhuber, Gemeinwesen-Koordinatorin im Holzkirchner Rathaus. Sport auf der Straße wie etwa ein Street-Soccer-Turnier sei häufiger thematisiert worden, oder auch barrierefreier Ballsport. „Einige haben angeboten, blinde Menschen beim Laufen zu unterstützen“, berichtet Brandlhuber weiter. Vermehrt zu hören war auch die Idee, das Eisstadion derart umzurüsten, dass es auch im Sommer für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung steht.

Bleibt noch die Idee mit de m Baggersee, die bei der Ideenwerkstatt an mehreren Tischen zur Sprache kam. Rathauschef Schmid winkt lachend ab: „Wir wollen mit dem Festival ja nicht baden gehen.“

Andreas Wolkenstein