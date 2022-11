Feuer in Kinderland-Kita: Polizei geht von Brandstiftung aus

300 000 Euro Sachschaden

Von Andreas Höger

Der Schaden ist groß: Ein Brand in der Holzkirchner Kita „Kinderland“ am Dienstagabend (1. November) verwüstete einen kompletten Gruppenraum. Sachschaden: mindestens 300 000 Euro. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin.

Holzkirchen - Anwohner bemerkten die ersten Flammen gegen 18.10 Uhr: Am frühen Abend des Feiertags Allerheiligen geriet eines der sieben Gruppenhäuser der Kindertagesstätte „Kinderland“ an der Erich-Kästner-Straße in Brand. Einem Großaufgebot an Feuerwehren gelang es, den Vollbrand bis etwa 22 Uhr in den Griff zu bekommen. Verletzt wurde niemand. Die Kita am Holzkirchner Ortsrand, unweit der Nordumgehung, war weder am Montag noch am Feiertag geöffnet gewesen. Laut Polizei befanden sich zur Brandzeit keine Personen im Haus.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 300 000 Euro. Die Räumlichkeiten der „Salamander“-Kindergartengruppe sind unbenutzbar. Unklar ist, ob die anderen sechs Gruppenhäuser noch nutzbar sind oder ob sich die Glut in der Isolierung unter dem Blechdach weiter ausgebreitet hat.

Vorsichtshalber hat Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid die Turnhalle der Grundschule in der Baumgartenstraße für den Rest der Woche geblockt, um dort wenigstens eine Grundbetreuung für die Kinderland-Schützlinge anbieten zu können. Betroffen sind insgesamt etwa 160 Kinder: Vier Kindergarten-Gruppen sowie zwei Krippen- und eine Hortgruppe. Auf Grund des Feuers ist der Betrieb in der Kindertagesstätte bis auf weiteres nicht möglich.

Bei der Brandursache deuten erste Erkenntnisse auf fahrlässige Brandstiftung hin. Wie Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, auf Anfrage erklärte, fielen Anwohnern am Abend des Brandes Jugendliche im Umfeld der Kita auf. Nach Angaben der Polizei war der Brand auf der Terrasse vor dem „Salamander“-Gruppenhaus entstanden und griff von dort auf das Gebäude über. Die Terrassen sind wie kleine Einschnitte den Gruppenhäusern zugeordnet und kaum einsichtig. Der Verdacht: Unbekannte hantierten dort mit Kerzen oder Feuer, was dann außer Kontrolle geriet und sich im Massivholzbau schnell zu einem Großbrand auswuchs.

Im Einsatz waren nach Angaben der Polizei etwa 60 Aktive der Feuerwehr sowie zehn Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und acht Polizeistreifen. Gegen 22 Uhr schienen die Flammen gelöscht, doch gegen 1.30 Uhr stieg noch einmal verdächtiger Rauch auf. Die Holzkirchner Wehr rückte abermals aus, um auch diese Glutnester unschädlich zu machen.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo Miesbach übernommen. Im Zuge erster Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass das Feuer im Außenbereich der Tagesstätte mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurde. „Zeugen gaben an, dass sich kurz nach Brandausbruch eine bislang unbekannte Personengruppe vom Tatort entfernte“, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit.

Die Brandfahnder der Kripo Miesbach sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen: Wem sind am Dienstagabend, 1. November, gegen 18 Uhr oder davor Personen im Bereich der Kindertagesstätte in der Erich-Kästner-Straße aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise können bei der Kriminalpolizei Miesbach unter der Nummer 08025/299-0 oder bei der Holzkirchner Polizei unter der Nummer 08024/90740 mitgeteilt werden. Insbesondere die Personengruppe, die sich im Bereich der Kindertagesstätte aufhielt, wird gebeten, umgehend mit der Kripo Kontakt aufzunehmen.

Die Ermittlungen der Brandfahnder der Kriminalpolizei Miesbach dauern an.