4000 Besucher beobachten Sonnwendfeuer bei Föching - Besucherandrang auch bei BRK-Biergarten im Herdergarten

Etwa 4000 Besucher umlagerten am Samstagabend das Johannifeuer des Burschenvereins Föching-Fellach auf der Gamperl-Leite vor den Toren Holzkirchens. Als das Feuer gegen 22 Uhr entzündet wurde, entfaltete sich die Magie dieser besonderen Sommernacht.

Föching – Die Dunkelheit fiel. Und es kam der Moment, da 4000 Menschen gespannt mitverfolgten, ob es der Vorsitzende des Burschenvereins Föching-Fellach schafft, ein Feuer zu entfachen. Florian Weichinger erledigte den Job souverän, schon zum zweiten Mal nach seiner Wahl zum Chef der örtlichen Burschen. Mittels einer Dachlatte, aus sicherer Entfernung, schob er die Glut unter den mächtigen Holzhaufen.

Das Johannifeuer des Burschenvereins auf der Gamperl-Leite vor den Toren Holzkirchens erwies sich auch heuer als Publikumsmagnet. Weichinger hat beobachtet, dass viele Besucher zu Fuß oder mit dem Radl aus Richtung Holzkirchen kamen. Das Fest begann gegen 18 Uhr, mit Live-Musik der Argeter Buam. Etwa 50 Burschen und Mädls aus Föching und Fellach packten bei der Organisation mit an.

Rechtzeitig vor dem Abend hatte es geregnet und abgekühlt, was die Waldbrandgefahr deutlich minderte. Sicherheitshalber stand das Löschfahrzeug der Feuerwehr in der Nähe. So konnten die Besucher unbesorgt die imposante Feuersäule mit Ausblicken auf Föching und Holzkirchen genießen.

Gefeiert wurde laut Weichinger bis in die frühen Morgenstunden. Zu vorgerückter Stunde, als das Feuer niedergebrannt war, wurde es zwar frisch auf der Gamperl-Leite. „Etliche haben dann in unserer Bar noch weitergefeiert“, sagt der Vorsitzende. Anders als zuletzt beim Johannifeuer in Hartpenning hinterließen die Gäste keine größeren Müll- oder Scherbenhaufen auf dem Gelände. „Ein rundum gelungenes Fest“, fasst Weichinger zusammen.

Ansturm auch auf BRK-Biergarten im Herdergarten

Kein Kartoffelsalat mehr, kein Wurstsalat mehr. Und das schon gegen 15 Uhr. „Es ist der Wahnsinn, was hier los ist“, berichtete Elisabeth Proisl, BRK-Bereitschaftsleiterin, am Handy. Das BRK-Herdergartenfest, der größte Biergarten Holzkirchens, erlebte am Sonntag (25. Juni) einen Ansturm, dem die Vorräte kaum gewachsen waren. „Um 11 Uhr ging’s los, seitdem gibt es kaum freie Plätze“, sagte Proisl. Dabei wurden auf der Herdergarten-Wiese im Ortskern 90 Biertisch-Garnituren verteilt.

Erstmals seit 2019 konnte das Freiluft-Fest wieder stattfinden. Zuvor hatte jahrelang das Wetter nicht mitgespielt, dann verhinderte die Corona-Pandemie eine Durchführung. „Offenbar hatte sich da einiger Hunger angestaut“, freute sich Proisl und mit ihr 62 BRK-Ehrenamtliche, die für das Fest eingespannt waren. Ausreichend Schatten warfen nicht nur die Herdergarten-Bäume, sondern auch 30 kleinere sowie zwei große Schirme. „Ein Biergarten wie aus dem Bilderbuch“, schwärmte Proisl, für die es das erste Herdergartenfest ihrer bisherigen Amtszeit war.



Das Publikum war bunt gemischt. Einige Kinder waren darunter, die sich auf dem benachbarten Spielplatz vergnügten, aber auch ältere Semester, die mit ihren Rollatoren vorfuhren.

Den überraschend guten Besuch führt Proisl nicht zuletzt auch auf den gleichzeitig stattfindenden Johannimarkt zurück, organisiert von der Marktgemeinde, mit etlichen Fieranten-Ständen auf dem Marktplatz und vor dem Rathaus. „Wir profitieren voneinander“, ist sich die Bereitschaftsleiterin sicher, „alle Beteiligten haben etwas davon.“ Ab Mittag hatten sogar einige Einzelhändler im Ortskern geöffnet.

