Bienen ausgebüxt - Feuerwehr fängt sie ein

Großhartpenning - Einen nicht alltäglichen Einsatz hat die Feuerwehr Holzkirchen am Montagnachmittag absolviert: Einem Großhartpenninger Imker war ein Bienenvolk ausgebüxt. Laut Kommandant Ludwig Würmseer ließen sich die Tierchen in etwa zehn Metern Höhe auf einem Baum nieder – zu hoch für den Imker, um mit einer gewöhnlichen Leiter an sie ranzukommen. Also rückten zwei Feuerwehrmänner mit einer Drehleiter an. Ausgestattet mit einem Imkerschutzanzug fuhr einer von ihnen mit dem Imker zu den Bienen hinauf. Der Imker schüttelte den Ast, sodass die Bienen in eine Box plumpsten. Dann ging es wieder abwärts – die Bienen waren gerettet.

Wie Karl Konrad, erster Vorstand des Holzkirchner Bienenzuchtvereins, auf Nachfrage erklärt, ist es nicht ungewöhnlich, dass Bienen ausbüxen: „Das liegt in der Natur der Biene.“ Wolle sich ein Bienenvolk vermehren, lege es im Stock Nachwuchs an. Nach etwa acht Tagen sei die Zelle der jungen Königin mit einem Deckel verschlossen. „Dann zieht die alte Königin aus und nimmt einen Teil ihres Volkes mit.“ Das Ausbüxen sei also im Grunde ein Teilungs- und Vermehrungsprozess.

In der Regel gelinge es Imkern selbst, ihr Volk wieder einzufangen. „Wenn sie sich aber in einer Höhe niederlassen, an die ich mit einer normalen Leiter nicht rankomme, schenke ich ihnen die Freiheit“, sagt Konrad. „Ist natürlich toll, wenn man einen Draht zur Feuerwehr hat.“ Denn anders als Wildbienen überlebten Honigbienen meist nicht lang in freier Wildbahn. Die Varroa-Milbe mache ihnen den Garaus. Imker bekämpfen den Parasit mit verschiedenen Mitteln, in der Zeit, in der die Bienen keinen Honig produzieren. Die Wildbiene dagegen ist von dem Milbenbefall nicht betroffen.