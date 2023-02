Fiat bedrängt BMW: Nächtlicher Streit mündet in Beleidigungen und Sachbeschädigung

Von: Andreas Höger

Teilen

Die Holzkirchner Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen Autofahrern im Gewerbegebiet-Ost (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ausgebremst, beleidigt und beworfen: Ein 18-jähriger BMW-Fahrer und seine zwei gleichaltrigen Mitfahrer wurden in der Nacht auf Samstag (11. Februar) im Holzkirchen von zwei anderen Autofahrern attackiert.

Holzkirchen – Das Motiv ist unklar. Doch offenbar hatten es zwei bislang unbekannte Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11. Februar) auf einen jungen Mann aus Oberhaching (Landkreis München) abgesehen, der im Holzkirchner Gewerbegebiet-Ost mit einem schwarzen BMW unterwegs war. Laut Polizei wurden der 18-Jährige und seine beiden gleichaltrigen Mitfahrer aggressiv angegangen. Dazu kam es zu gefährlichen Situationen in voller Fahrt. Die Holzkirchner Polizei ermittelt wegen Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Oberhachinger gegen 0.35 Uhr auf der Industriestraße im Gewerbegebiet-Ost unterwegs. Dabei bemerkte der Schüler, wie ihn ein ein schwarzer Fiat 500 verfolgt. Es kam nach Aussage des 18-Jährigen zu mindestens einem riskanten Überholmanöver des Fiat-Fahrers, bei dem der BMW-Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen wurde. Der Fiat-Fahrer fuhr zudem mehrmals sehr nahe auf und nötigte den 18-Jährigen schließlich sogar zum Anhalten.

In der Folge kam es nach Angaben der Polizei zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem aggressiven Fiat-Fahrer, einem ebenfalls beteiligten Seat-Fahrer und dem 18-jährigen BMW-Fahrer aus Oberhaching. Dabei beleidigten der Fahrer des Fiats und des Seats die drei 18-Jährigen im BMW.

Einer der beiden unbekannten Fahrer warf zudem einen Gegenstand auf das Dach des BMW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei ist nun dabei, den Vorfall aufzuklären. Wer hat den Zwischenfall beobachtet? Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.