Fiat-Fahrer in Holzkirchen angegriffen: Unbekannter reißt Türgriff ab und schlägt Hohenbrunner

Von: Jonas Napiletzki

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Autofahrer in Holzkirchen sucht die Polizei Zeugen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Erst riss er einen Auto-Türgriff ab, später soll er zugeschlagen haben: Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Holzkirchen mit einem Hohenbrunner aneinandergeraten ist.

Holzkirchen – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern ist es am vergangenen Samstag in Holzkirchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bremste ein Unbekannter einen 20-Jährigen aus Hohenbrunn in dessen Fiat 500 an der Industriestraße aus. Gegen 13 Uhr sei der Täter ausgestiegen und habe so lange am Türgriff des Fiats gerüttelt, bis dieser abgebrochen sei. Daraufhin öffnete der 20-Jährige laut dem Polizeibericht seine Fahrzeugtür, woraufhin ihn der Täter mit Faustschlägen traktierte und anschließend davonfuhr. Der 20-Jährige kam leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum.

Überholmanöver wohl der Auslöser

Die Polizei geht davon aus, dass ein Überholmanöver auf der B318 seitens des 20-Jährigen der Auslöser war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, sollen sich unter 08024 / 90740 bei der Polizei Holzkirchen melden.

Erst kürzlich hat ein ukrainischer Lkw-Fahrer an der geschlossenen Bahnschranke in Mitterdarching die Beherrschung verloren. So groß war seine Wut über das Fahrverhalten eines Fischbachauers, dass er ausstieg und das Fahrerfenster des BMW einschlug. nap

