Himmlisches Rotlicht-Milieu

Teilen

Überzeugende Darsteller: Das Ensemble des Freien Landestheaters Bayern begeisterte das Publikum. © Max Kalup

Die Komödie „Hallelujah“ erzählt von Zuhältern, Huren und Schwulen im Jenseits. Jetzt war Premiere der Aufführung des Freien Landestheaters Bayern im Holzkirchner Foolstheater.

Holzkirchen - Diversity im Himmel – gibt es das? Das Ensemble des Freien Landestheaters Bayern (FLTB) lud am Wochenende zu ihrer Premiere von „Hallelujah!“ ins FoolsTheater und zeigte eine kurzweilige Komödie aus der Feder von Gerhard Löw.

Diversity existiert seit kurzem wohl auch im Himmel, und das Publikum war verzückt. Nicht nur, dass das Thema brandaktuell war, vor allem die Schauspieler lieferten in höchster Qualität ab. Eine bayrische Komödie mit Gesangseinlage vom Feinsten, ein rundum gelungener Theaterabend. Wer darf eigentlich in den Himmel und wer muss runter in die Hölle? Wer macht die Regeln und wie wird bewertet? Diese Frage stellten sich Petrus, Mutter Erde, Engel Oleander und so manch komischer Anwärter auf einen Platz im himmlischen Reich.

Da wird die Prostituierte Rosetta, bezaubernd und kraftvoll gespielt von Cathrin Paul, versehentlich vom Blitz getroffen und findet sich im Himmel wieder. Mit Netzstrümpfen, Lederminirock und roten Stiefeln hadert sie mit ihrer Bestimmung. „Ah, Du bist das, mei, des war ein Versehen“, klärt Petrus, gespielt von Alois Böhm, auf. Paul überzeugt mit ihrem vulgären Spiel und mimt die Bordsteinschwalbe mit ihrer ganzen Persönlichkeit – ein absoluter Hingucker mit großem Spaßfaktor. Bei der Übergabe der Zuhälter-Provision sollte es nur Zuhälter Brokkoli erwischen, aber Rosetta stand zu nahe am Schirm des Zuhälters und ging gemeinsam mit ihm ins himmlische Jenseits.

Was tun also mit einem Zuhälter und einer Prostituierten? Und wieso sind die zwei überhaupt im Himmel gelandet? Petrus warnt Brokkoli vor Geschäften im Himmelreich: „Hier zählt nicht das Geld, sondern die Unschuld.“ Er kontert: „Was nutzt die Ewigkeit, wenn es hier langweilig wird?“ Brokkoli, gespielt von Jürgen Bauer mit italienischem Akzent, überzeugt mit seiner Bühnenpräsenz und seiner Stimme. Ein italienischer Mafioso par excellence.

Mutter Erde sitzt auf einer Bank und wundert sich über gar nichts mehr: „Meinst, das mich irgendwas noch überrascht, drunten und droben?“, fragt sie in die Runde. Andrea Roßkopf spielt souverän und überzeugt schauspielerisch bis ins kleinste Detail.

Als wäre es mit einer Prostituierten und einem Zuhälter im Himmel noch nicht genug, ist der persönliche Assistent von Petrus und Türsteher an der Himmelspforte ein schwuler Engel. Bernd Schmidt, den man aus vielen vergangenen Produktionen kennt, spielt diese Rolle mit Herzblut und Hingabe. Wenn er das Handtuch an der Bar faltet, macht er es eben sehr feminin, Gestik und Mimik sind immer präsent, auch wenn er gerade nicht im Fokus des Geschehens steht. Eine Glanzleistung, genau wie sein Gesang.

Untermalt wird das Stück nämlich von klassischen Komponisten, zu denen bayrische Texte gesungen wurden. Jeder der Profi-Darsteller hatte Gesangseinlagen und allesamt machten sie Spaß. Text und Stimme waren zu jeder Zeit ein Schmankerl, wie in einem Musical.

Die Frage, wer nun in den Himmel darf und wer nicht, ist nach wie vor schwierig, wie das Telefonat von Petrus mit dem Teufel zeigt. Sie trennen sich mit den Worten: „Leck’ mich drei Mal am Arsch.“ Ein wunderbarer Theaterabend, der zeigt, dass Diversity auch im Himmel angekommen ist. Ist es doch ganz gleich, ob homo- oder heterosexuell, ob Gangster mit gutem Herz, oder Prostituierte. Wer weiß schon so genau, wer gut und wer böse ist, wer etwas Gutes macht, oder hinterhältig ist.

Weitere Vorstellungen: Am 9., 11., 15., 16. und 26. Dezember um 20 Uhr im FoolsTheater in Holzkirchen.

Die Darsteller: Cathrin Paul, Bern Schmidt, Andrea Roßkopf, Alois Böhm und Jürgen Bauer. Regie: Gerhard Löw.

Von Kathrin Suda

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.