Flutopfer in Ukraine: Kurzfristiger Hilfstransport aus Holzkirchen

Von: Andreas Höger

Unerschrockene Helfer: Die ehrenamtliche Truppe von Maxim (2.v.l.) wird demnächst auch die Kleiderspenden aus Holzkirchen bringen. © Bürgerstiftung

Aus dem überfluteten Gebiet in der Ukraine erreichte die Bürgerstiftung Holzkirchen ein Notruf. Die Helfer zögern nicht: Sie sammeln kurzfristig Hilfsgüter für einen Transport am Wochenende.

Holzkirchen – Die Flutwelle war verheerend. Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine, einem der größten Stauseen Europas, ergossen sich unermessliche Wassermassen in den Unterlauf des Dnjepr und überschwemmten unzählige Siedlungen. Betroffen ist auch die Region Cherson unweit der Frontlinie – dort, wo die Hilfskonvois der Bürgerstiftung Holzkirchen regelmäßig die Not etwas lindern. Jetzt erreichte Holzkirchen ein aktueller Notruf. „Die vielen Evakuierten aus dem Flutgebiet brauchen dringend Kleidung und Schuhe“, sagt Sibylle König von der Bürgerstiftung.

Kurzfristig organisiert die Bürgerstiftung deswegen eine neue Sammelaktion. Dringend benötigt werden laut König Sommersachen für Erwachsene und Kinder (alle Größen): „Auch Schuhe wie Sandalen oder Sneakers.“ Gefragt sind frisch gewaschene, gut erhaltene Kleidung und Schuhe, idealerweise verpackt in Kartons. „Bitte keine Lumpen bringen“, sagt König, „nur Sachen, die man selber noch anziehen würde.“

Am vergangenen Wochenende brachte die Gruppe um Maxim bereits eine Lieferung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln nach Cherson und verteilte sie an Menschen, die vor der Flut fliehen mussten. © Bürgerstiftung Holzkirchen

Sachspenden gesucht: Sammlung am Mittwoch und Donnerstag

Angenommen werden die Kartons am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. Juni, jeweils von 16 bis 20 Uhr in der Baumgartenstraße 23 (1. OG links) in Holzkirchen. Den Transport übernimmt Vasily aus Lwiw, dessen Frau und drei Kinder vorübergehend nach Holzkirchen geflohen waren. Die Familie ist mittlerweile wieder vereint zuhause. „Vasily darf das Land verlassen, weil er drei minderjährige Kinder hat“, erklärt König. Er kommt am Wochenende mit seinem Sprinter, lädt und fährt die Kleiderspenden in ein Verteilerzentrum nach Lwiw. Dort holt die Helfertruppe von Maxim, mit dem die Bürgerstiftung zusammenarbeitet, die Waren ab und bringt sie ins überschwemmte Frontgebiet nach Cherson. „Als die Flut kam, mussten die Leute schnell weg“, sagt König, „viele haben nur ihr Haustier gepackt und eine Handtasche. Sie stehen vor dem Nichts.“

Die Wassermassen haben auch kleine Lager geflutet, in denen noch Hilfsgüter der bisherigen Holzkirchner Konvois verstaut waren. „Derzeit kommt da niemand hin“, sagt König. Aus anderen Lagern weiter im Westen kratzte Maxim letzte Lebensmittel zusammen. Zusätzlich überwies die Bürgerstiftung 1000 Dollar, um damit in Kiew Lebensmittel, Hygieneartikel und Wasserreinigungstabletten für Cherson kaufen zu können. „Rund 200 Haushalten konnten wir damit helfen“, sagt König. Maxim schickte Fotos von der Verteilung. Jetzt warten die Flutopfer auf Kleidung und Schuhe aus Holzkirchen.