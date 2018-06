Föchinger Hof: Nachfolger für Wirtspaar Sprenger wohl gefunden - Einzugstermin unklar

Seit Ende Februar ist der Föchinger Hof dicht. Nun scheint ein neuer Wirt gefunden. Wann dieser eröffnet, ist aktuell allerdings völlig unklar. Das steckt dahinter.

Föching – Es ist ruhig geworden um den Föchinger Hof. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gäste kehren seit Ende Februar keine mehr ein in die Wirtschaft, der Gastraum ist abgedunkelt und verwaist. Zuletzt übernahm der Burschen verein Föching-Fellach die Bewirtung im Biergarten. Es fehlt ein Wirt. Seit der langjährige und beliebte Pächter Hans Sprenger zugesperrt hat, sucht die Marktgemeinde als Eigentümer fieberhaft nach einem Nachfolger. Fündig geworden ist sie demnach bereits. Ein Kandidat ist auserkoren.

„Wir sind in den letzten Zügen des Vertragsabschlusses“, sagt Bürgermeister Olaf von Löwis auf Nachfrage unserer Zeitung. Wer der ominöse neue Wirt vom Föchinger Hof sein soll, will der Rathauschef Stand jetzt nicht preisgeben. Man habe vereinbart, erst an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn der Vertrag unter Dach und Fach gebracht ist. Doch noch fehlt die Unterschrift unter den Papieren, die dem potenziellen Sprenger-Nachfolger laut Löwis aber vorliegen.

Das Problem: In dem Gasthaus gibt es eine Menge zu erneuern. Die Toiletten müssen saniert, in den Gästezimmern energetisch nachgebessert werden. Löwis: „Der Sanierungsbedarf ist größer als angenommen.“ Zudem wolle der Wirt die Gaststätte baulich an sein Konzept anpassen. „Wir müssen schauen, was gemacht werden muss, und uns einigen, wer was macht“, sagt Löwis und räumt ein: „Das dauert alles länger, als uns lieb ist.“ Wie lang genau, ist unklar. Einen Zeithorizont gebe es entsprechend nicht.

An seinem Credo „Qualität vor Tempo“ will Löwis weiter festhalten. Dass man, so der Vertrag denn unterschrieben wird, mit dem neuen Pächter einen geeigneten Nachfolger gefunden hat, davon ist der Bürgermeister überzeugt. Der Neue wolle das Gasthaus auch inklusive der Vermietung betreiben. Mehr will Löwis zum Kandidaten nicht sagen. Nur so viel: „Er ist nicht aus der unmittelbaren Region, sondern von weiter her.“

Nicht nur in Föching sucht man einen Wirt. Auch im Holzkirchner Ortskern droht einer beliebten Traditionswirtschaft der Leerstand.

fp