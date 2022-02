Fools-Kino in Holzkirchen macht wieder auf

Von: Katrin Hager

„Ich bin im Lampenfieber“: Thomas Modlinger öffnet ab diesem Sonntag nach monatelanger Pause wieder sein Fools-Kino in Holzkirchen, das er seit zehn Jahren leitet. © Thomas Plettenberg

Im Fools-Kino in Holzkirchen gehen die Lichter wieder an: Betreiber Thomas Modlinger sperrt nach monatelanger Pause pünktlich zu den Ferien auf.

Holzkirchen – Die Lichter gehen wieder an, die Bilder laufen wieder los: An diesem Sonntag öffnet das Fools-Kino im Dachgeschoss des Holzkirchner Kultur im Oberbräu zum Neustart nach drei Monaten Pause. Drei Vorstellungen stehen ab 15.30 Uhr auf dem Programm. „Ich bin im Lampenfieber“, sagt Betreiber Thomas Modlinger, der das Kino seit zehn Jahren leitet.

„Ich bin auf vollen Touren dabei, das Kino startklar zu machen“, sagt Betreiber Tom Modlinger am Freitag. Die Rahmenbedingungen, was die Corona-Vorgaben betrifft, die passen für den 59-jährigen Kinobetreiber nun wieder soweit, dass sich das Aufsperren rentieren kann – auch wenn er sich nicht der Illusion hingebe, in der kommenden Woche viel einnehmen zu können. Für den Einlass gilt aktuell 2G statt zuletzt 2G plus. Und die Platzkapazitäten dürfen inzwischen zu 75 Prozent ausgeschöpft werden. „Das sind bei uns etwas mehr als 60 Plätze“, erklärt Modlinger, ausreichend für die meisten Vorstellungen. „Ob es 100 Prozent sind oder 75, da mach ich kein Drama draus. Da kann ich mit gutem Gewissen wieder arbeiten.“ Was die Abstände betrifft, hofft er, dass das Publikum vernünftig genug ist, sich gut auf den Saal zu verteilen. Die Vorgaben halte er strikt ein, stellt Modlinger klar. „Ich diskutiere darüber auch nicht. Ich habe mir die Regeln auch nicht ausgesucht.“

Arthouse, Blockbuster und besonderer Kinderfilm im Programm

Bis der erste Film über die Leinwand läuft, gibt es nach der monatelangen Pause allerdings einiges zu tun. Seit er vor einer guten Woche von den Screenings, also den Filmsichtungen, bei der Berlinale zurück ist, hat Modlinger Gas gegeben, damit es klappt mit dem Start zum Beginn der Faschingsferien. In drei Tagen stellten er und seine Frau das Programm für die kommenden Wochen zusammen, am Mittwoch gingen die Flyer in den Druck, seit Donnerstag haben die beiden diese ausgefahren und verteilt. „Der Projektor muss laufen, und die Trailer müssen stimmen.“ Der 59-Jährige nimmt die Vorbereitungen sportlich: „Positiver Stress ist besser als rumzusitzen.“ Sein Team ist auch noch an Bord, auch wenn immer Hilfe gebraucht wird.

Im Programm finden sich schon Streifen von der Berlinale, nämlich „Drei Etagen“, ein Episodenfilm über die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Rom und „Bis wir tot sind oder frei“, ein Biopic über Ausbrecherkönig Walter Stürm zu Zeiten der RAF. Auch Besonderheiten hat Modlinger wieder im Aufgebot, wie die Opernübertragung von „Rigoletto“, aber auch eine Matinee mit der Initiative Anders wachsen und im Mai Beiträge zum Klimafrühling. Damit nicht nur Arthouse-Fans auf ihre Kosten kommen, hat Modlinger zum Neustart auch Blockbuster wie „The King’s Man: The Beginning“ und „Moonfall“ ins Programm genommen. Und für Kinder und Jugendliche läuft am Dienstagnachmittag „Träume sind wie wilde Tiger“. „Ich will dem Publikum was bieten auf breiter Basis“, sagt Modlinger.

Dass sich wieder was rührt im Kultur im Oberbräu, wo sich das Kulturzentrum der Marktgemeinde derzeit ebenfalls auf den Neustart vorbereitet, hat in dem 59-Jährigen die Vorfreude richtig angekurbelt: „Ich bin voller Euphorie.“