Ford kracht in Autos - erheblicher Sachschaden

Von: Joshua Eibl

Teilen

Zu einem Unfall auf der Kreuzstraße rückten die Rettungskräfte am heutigen Morgen (3. Februar) aus (Symbolbild). © Klaus-Dietmar Gabbert

In der Kreuzstraße in Otterfing hat es am Freitagmorgen (3. Februar) gekracht. Eine Ford-Fahrerin kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab.

Otterfing - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (3. Februar) kam es zu einem hohen Sachschaden. Glücklicherweise überstand die Beteiligte den Unfall ohne Blessuren.

Wie die Polizei Holzkirchen mitteilte, bahnte sich der Unfall gegen 4.38 Uhr an. Eine 61-jährige Otterfingerin befuhr mit ihrem Pkw Ford die Kreuzstraße aus östlicher Richtung in Fahrtrichtung Ortsmitte. Offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte auf Höhe der Hausnummer 26 zunächst zwei geparkte Pkw, bevor ihr Fahrzeug schließlich an einem Gartenzaun zum Stehen kam.

Die Unfallfahrerin blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden geparkten Pkw, einem Polestar und einem VW Golf sowie am Gartenzaun entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf über 11.700 Euro belaufen. je

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.