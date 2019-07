FOS Holzkirchen: 324 Abiturienten gehen – Rzehak: FOS „Glücksfall“

Die FOS Holzkirchen verabschiedet 324 Abiturienten. Sie überzeugten mit sozialem Engagement und Innovationssinn. Für Landrat Wolfgang Rzehak ist die Schule ein „Glücksfall“.

Holzkirchen – Mit einem kleinen Jubiläum endete die Schulzeit der Fachoberschüler, die am Freitag in Holzkirchen ihre Abiturzeugnisse in Empfang nehmen durften. Zum fünften Mal traf sich Absolventen, Lehrer und Gäste in der Aula des neuen Gebäudes, um einen Jahrgang – 260 Schüler mit Fachabitur, 64 mit Abitur – aus der Schule zu entlassen. Für Direktor Josef Schlemmer Zeit für eine kleine Zäsur mit besonderem Dank an die Nachbarn des Gymnasiums sowie den Landkreis als Sachaufwandsträger. Es sei nicht selbstverständlich, dass dieser ein so gutes Fundament ermögliche. So könne man Qualität liefern und tue das auch. Etwa mit 28 Angeboten in 27 Kursen im kommenden Jahr. Allerdings komme man damit auch an seine Kapazitätsgrenzen, Raumangebot und Sportanlagen seien schon ausgereizt.

FOS Holzkirchen: 324 Abiturienten gehen

Der Direktor blickte auch in die Zukunft. Die Absolventen fragte er, wo sie sich in fünf Jahren sehen. „Im hier kennen gelernten Praktikumsbetrieb? Bei einem Global Player? Oder mit einem eigenen Startup?“ Gleichzeitig beruhigte er, dem das letzte Jahr vor seiner Pensionierung bevor stehe, die noch ideenlosen: „Das ist nicht schlimm.“ Er appellierte, dass heute der Tag zum Lachen und zum Feiern sei.

Schlemmer hob hervor, dass sich 84 Seminarthemen heuer mit dem Bereich Umwelt beschäftigten; von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl über Lichtverschmutzung, Plastikkonsum an der Schule und einer kritischen Betrachtung zu Elektroautos bis zum Brenner Basistunnel. Ein Höhepunkt war die von Schülern im Rahmen des geförderten Projekts Erasmus+ gemeinsam mit der Wirtschaftsfachoberschule Auer erarbeitete „AlpinPlus – Die Fahrrad App, mit der Du Grenzen überwindest“. Über zwei Jahre erarbeiteten sie die Informationsplattform, testeten ihre Praxistauglichkeit selbst aus und wurden dafür von Kultusminister Michael Piazolo geehrt.

+ Stolze Abiturienten und Gäste füllten die Aula der Fachoberschule in Holzkirchen. © Andreas Leder

Für Landrat Wolfgang Rzehak ist die FOS ein Glücksfall

Eine weitere Auszeichnung gab es vor einer Woche – „Und wir haben dabei noch mehr geschwitzt, als sie“, spielte Schlemmer auf die Hitze in der Aula an, gegen die sich einige mit Fächern gewappnet hatten. In der Kategorie berufliche Schulen habe man für seinen Innovationsgeist den zweiten Preis bei „isi DIGITAL“ erhalten. Passend dazu hatten Helena Barsig-Posch und Korbinian Schätzle als Moderatoren der Feierlichkeiten die Eröffnung als Whatsapp-Chat gestaltet.

Applaus bekam Landrat Wolfgang Rzehak. Er lobte die FOS als besonderen Glücksfall in einer Schullandschaft, die Türen offen halte, und fand klare Worte zu demokratischen Parteien. „Es gefällt mir, dass eine Jugend heranwächst, die Ideale hat und sich Gedanken über die Zukunft macht.“ Gleichzeitig animierte er die jungen Leute, sich auch kommunalpolitisch zu engagieren: „Ihr leidet oder profitiert durch die Entscheidungen der Politik, drum gestaltet sie mit!“

Mit großem Klirren – in der Aufregung hatten nicht alle an die noch vom Sektempfang unter den Stühlen deponierten Gläser gedacht – ging es daran, „die eigentlichen Stars der Show“ zu ehren. Als Beste wurden Paula Rentzsch (Notenschnitt 1,1), Silvan Herold, Franziska Guggenbichler, Annette Maier und Juliane Wernberger (jeweils 1,4) ausgezeichnet.