Container für wachsende Schülerzahl

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Auf dem Vorplatz zwischen Gymnasium (links) und Fachoberschule (rechts) soll das zweigeschossige Bauwerk auf Höhe des grasbewachsenen Flachdachbaus entstehen. 674 Schüler besuchen die FOS. © Thomas Plettenberg (Archiv)

Die FOS Holzkirchen platzt aus allen Nähten. Weil es in und um München nur wenige vergleichbare Einrichtungen gibt, ist ihr Einzugsbereich enorm. Nun sollen Container die Kapazität der Schule erhöhen – bis die geplante FOS in Oberhaching startklar ist.

Holzkirchen – Internationale Wirtschaft? Oder doch lieber Wirtschaft und Verwaltung? An der FOS Holzkirchen können sich Schüler in vier Ausbildungsrichtungen, darunter auch Technik und Sozialwesen, auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Der Bedarf an weiterführenden Schulen ist groß, das spüren auch andere Fachoberschulen in der Region – zumal es nicht viele gibt. Die nächstgelegenen befinden sich in Bad Tölz, Unterschleißheim, München und Haar. Sie bieten aber nicht alle die gleichen Zweige an. Internationale Wirtschaft zum Beispiel gibt es nur in Holzkirchen.

Hier muss der Unterricht deshalb schon seit Längerem in Aufenthaltsräumen und in der Aula stattfinden, weil die Klassenzimmer nicht mehr ausreichen. Insgesamt hat die FOS 674 Schüler. Davon stammen 429 aus Nachbarlandkreisen. Den größten Anteil stellen mit derzeit 264 Personen die Gastschüler aus dem Kreis München. So steht es in der Beschlussvorlage zur Sitzung des Kreisausschusses am kommenden Mittwoch. Dann stimmen die Kreisräte über eine zeitlich befristete Erweiterung der FOS mithilfe von Containern ab.

Der Beschlussvorlage zufolge sei für die kommenden Jahre mit einer weiteren Steigerung der Schülerzahlen zu rechnen. Eine Entlastung werde es erst geben, wenn die vom Landkreis München geplante FOS in Oberhaching ihren Betrieb aufnimmt. Das sei voraussichtlich in drei Jahren – zu Beginn des Schuljahres 2025/26 – der Fall. Die Einrichtung von Vorklassen der neuen FOS sei vom Landkreis München nicht geplant.

Damit bis dahin möglichst keine Schüler aus dem Kreis München abgelehnt werden müssen, sollen ab kommendem Schuljahr Container das Raumangebot der FOS Holzkirchen erweitern. Darauf haben sich Schulleitung, die Ministerialbeauftragten für berufliche Oberschulen, Vertreter der Gemeinde Oberhaching sowie der Landkreise München und Miesbach bereits im vergangenen Jahr verständigt. Die Zustimmung von Kreisausschuss und Kreistag steht noch aus.

Geplant ist, dass der Landkreis München die vollständigen Kosten der Container in Höhe von voraussichtlich 640 000 Euro trägt. Kommt es aus nachvollziehbaren Gründen zu einer Kostensteigerung, trägt er diese, sofern sie 20 Prozent nicht überschreitet. Die Container dürfen also maximal 768 000 Euro kosten. Errichtung und Rückbau übernimmt der Kreis Miesbach. Im Gegenzug wird die Zahl der Schüler, für die der Kreis München Gastschulbeiträge bezahlt, ab dem Schuljahr 2022/2023 auf 280 Schüler gedeckelt. Das entspricht dem Wert des Schuljahres 2020/2021. Die Zusammenarbeit der beiden Landkreise soll eine Zweckvereinbarung regeln.

Der Grundrissentwurf, den das Landratsamt Miesbach vorbereitet hat, sieht ein Bauwerk mit Erd- und Obergeschoss vor. Auf jedem Stockwerk sollen zwei Klassenzimmer mit je 66 Quadratmetern unterkommen. Wie viele Schüler hineinpassen, geht aus dem Entwurf nicht hervor. Das sei Gegenstand der Kreisausschusssitzung, teilte Landratsamtssprecherin Sophie-Marie Stadler mit. Ebenso wie die Frage, was mit den Containern passiert, wenn die FOS in Oberhaching ab 2025/26 für Entlastung sorgt.

Als Standort ist der Haupteingang an der Jörg-Hube-Straße vorgesehen. Genau zwischen der FOS und dem Gymnasium – auf Höhe der Bushaltestelle – soll das Bauwerk mit einer Länge von etwa 30 Metern und einer Breite von etwa zehn Metern errichtet werden.

