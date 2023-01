Fossil bei Holzkirchen: Mammut-Backenzahn gefunden - Besichtigung möglich

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Frisch geputzt: Der Backenzahn einer Wollhaar-Mammutdame, die vor 25 000 Jahren westlich vom heutigen Holzkirchen gestorben sein muss. Willibald Braun aus Dietramszell hat den Zahn gefunden. © Norbert Strauß

Bei der Suche nach Steinen ist ein Geologe auf ein Fossil gestoßen: Nahe dem Teufelsgraben zog Willibald Braun einen 25 000 Jahre alten Mammut-Backenzahn aus der Erde.

Holzkirchen – Willibald Braun hat nie nach einem Backenzahn gesucht. Gefunden hat er trotzdem einen: Zwölf mal neun Zentimeter ist das gute Stück groß, in die Breite ragt das weiß-gelbe Koloss über sechs Zentimeter. Der ehemalige Besitzer ist – wie auch sein Zahn – schon etwas länger unter der Erde. „Ziemlich genau 25 000 Jahre“, sagt Norbert Strauß von der Projektgruppe Geo-Lehrpfad Holzkirchen. Er hat den Fund in der Paläontologischen Staatssammlung in München als Mammut-Backenzahn identifizieren lassen. Ein schier unglaubliches Fossil, jedenfalls für die Region.

Dass Braun den Zahn entdeckt hat, sei dabei Zufall gewesen, schildert Strauß. Der geologisch interessierte Dietramszeller habe sich an der Grenze des Nachbarkreises Bad Tölz-Wolfratshausen nahe des Teufelsgrabens auf die Suche nach auffälligen Steinen begeben. Diese Stelle – zwischen der B13 südlich von Holzkirchen und Dietramszell – sei geologisch als „Würm-Endmoräne“ definiert, erklärt Strauß. In der Eiszeit endete hier der Isar-Loisach-Gletscher im Wolfratshausener Lobus – ein sogenannter Lappen des Gletschers. Ausgerechnet hier hatte eine Firma den Abbau von Kies vorbereitet und den Untergrund angegraben – perfekt für geologisch Interessierte.

Zahn ist etwa 25 000 Jahre alt

Mit Fossilien eines Mammuts hätte dort aber niemand gerechnet. „Es gibt neben dem Zahn keinen zweiten Mammutfund in der Region“, sagt Strauß. Der Holzkirchner erklärt: „Die Tiere brauchten eine Graslandschaft, um zu überleben.“ Rund um Holzkirchen gab’s nur Schotterflächen und ein wenig Moos – für ein hungriges Mammut nicht genug. Die meisten Fossilien dieser Art würden deshalb nördlich der Donau gefunden, meint Strauß. Eine Ausnahme machten bisher nur ein Fund im Allgäu und das komplette Mammut-Skelett, für das die Gemeinde Siegsdorf im Kreis Traunstein bekannt ist.

Braun jedoch habe den richtigen Blick für geologisch wertvolle Gegenstände: „Die Zahn-Wurzel hat aus dem Schotter rausgeschaut“, sagt Strauß, der sich mit Braun über den Fund austauschte.

Mithilfe der geologisch definierten Fundstelle lasse sich das Alter des Fossils auf etwa 25 000 Jahre ableiten. Dass der Zahn ausgerechnet dort auftauchte, wo Mammuts kaum Nahrung gefunden haben, hänge wohl mit einer Jagd zusammen. Strauß erklärt, das Jungtier sei möglicherweise den steilen Hang hinauf und vor dem Gletscher in die Enge getrieben worden, um es zu erlegen.

Mammut war offenbar weiblich

Darauf, dass es sich bei dem Mammut um ein Jungtier gehandelt haben muss, schließt Strauß ebenfalls nach der Untersuchung der Staatssammlung. Nach Art und Größe des Zahnes, der Anzahl der Lamellen und der geringen Abnutzung der Kaufläche stamme der Molar – der Fachbegriff für einen Backenzahn – von einem jungadulten, vermutlich weiblichen Mammuthus primigenius, ein sogenanntes Wollhaar-Mammut. Rückschlüsse ließen sich etwa durch die Zahn-Größe ziehen: Anders als Menschen würden Mammuts ihr Gebiss, das aus nur vier Zähnen besteht, insgesamt fünfmal im Leben erneuern, wobei jeder nachgewachsene Zahn jeweils größer als der vorherige sei. „Nach Abnutzung der sechsten Zähne müssen die Tiere verhungern, wenn sie nicht vorher sterben.“

Willibald Braun und Norbert Strauß waren sich nach dem Austausch über den Fund auf Dietramszeller Flur einig, ihn konservieren zu lassen. Da für die teure Arbeit Mittel fehlten, übernahmen die beiden diese Aufgabe in Eigenregie nach Anleitung des Naturkunde- und Mammut-Museums in Siegsdorf. In einer sechswöchigen Prozedur mit Tauchbädern in Lösungsmitteln, mit Kunstharzen und Trocknungsphasen sei es gelungen, den Zahn zu stabilisieren. Nun sei der Originalzustand nahezu wieder hergestellt.

Die Besichtigung des Zahns ist ab heute im Foyer des Rathauses Holzkirchen möglich. Dort wird er in einer Vitrine neben Info-Flyern ausgestellt. Im Februar übergibt Braun den Zahn an das Museum in Siegsdorf, wo er ebenfalls ausgestellt wird. Auch andere Finder sollen sich melden, appelliert Strauß.

