Frau (39) schlägt Jugendlichen (16): Polizei ermittelt nach Streit auf Marktplatz

Faschingsbilanz der Polizei

Von Andreas Höger schließen

Der „Ballerdamisch“-Marktplatzfasching in Holzkirchen neigte sich schon seinem Ende zu, da trübte doch noch eine handfeste Auseinandersetzung den sonst fröhlich-friedlichen Verlauf. Eine 39-jährige Frau verpasste einem 16-Jährigen einen Magenschwinger.

Holzkirchen - Mehrere Hundert Maschkera feierten am Faschingssonntag (19. Februar) ausgelassen beim Markplatzfasching. Unter dem Motto „Ballerdamisch“ hatte der Faschingsverein „De Damischen“ nach dreijähriger Corona-Pause wieder eine bunte Sause organisiert. Das Faschingstreiben blieb überwiegend friedlich und störungsfrei, einen polizeilich aktenkundigen Zwischenfall gab es erst gegen Abend.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 19.50 Uhr ein 16-Jähriger aus Otterfing und eine 39-jährige Holzkirchnerin auf dem Marktplatz aneinander. Nach Angaben der Polizei ging es bei dem Streit um eine „zurückliegende private Angelegenheit“. Die Auseinandersetzung eskalierte, als die Frau dem Jugendlichen in den Bauch schlug und ihn am Hals packte. Was weiter passierte, ist laut Polizei noch nicht ganz geklärt. Etwa eine Stunde später, gegen 20.50 Uhr, kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen. Abermals entwickelte sich eine körperlichen Auseinandersetzung.

Alkoholisiert war laut Polizei nur der jugendliche Otterfinger. Er klagte nach dem Magenschwinger über Schmerzen, musste aber nicht behandelt werden. Gegen die 39-Jährige leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Während sich das Faschingstreiben auf den Marktplatz verlagert hatte, kam es am Holzkirchner Bahnhof zu einer Sachbeschädigung. Laut Polizei wurde um 13.10 Uhr ein beschädigter Geldautomat der Sparkasse gemeldet. Das Display war eingeschlagen worden. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt, der oder die Täter sind unbekannt.

Verstärkt überwachte die Polizei am Faschingssonntag das Verkehrsgeschehen. Gegen 14.30 Uhr wurde auf der B 318 bei Holzkirchen ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg kontrolliert, der in seinem Mercedes Vito in Richtung Autobahn unterwegs war. Weil er drogentypische Auffälligkeiten an den Tag legte, wurde ein Vortest durchgeführt, der den Konsum von Kokain und Marihuana nahelegte. Im Fahrzeug fanden die Polizisten LSD-Trips. Die Drogenfahrt wird den 30-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro kosten, dazu kommen ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Im Ortsteil Thann überprüfte die Polizei um 18.40 Uhr einen 63-jährigen Opelfahrer aus Reichersbeuern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Der Mann roch nach Alkohol und hatte laut einem gerichtsverwertbaren Test 0,62 Promille im Blut. Auch den 63-Jährigen erwarten ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Mehr Infos zum Marktplatz-Fasching am Sonntag finden Sie hier.