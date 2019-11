Frau stirbt bei Wohnhausbrand in Holzkirchen

In Holzkirchen brennt es in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr ist dort gerade mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine Frau ist bei dem Feuer gestorben.

Holzkirchen– In Holzkirchen in der Nähe des Sportplatzes läuft gerade ein großer Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte sind gegen 11.15 Uhr in den Ernst-Vogler-Weg ausgerückt. Dort ist ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen.

Dabei kam es zu einem tragischen Unglück: Wie Holzkirchens Polizeichef Johann Brandhuber bestätigt, ist bei dem Feuer eine Frau ums Leben gekommen. Der Einsatz läuft noch, die Kriminialpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Wir berichten, sobald es nähere Infos gibt.

mm