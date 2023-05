Freundin geschlagen - oder doch nicht? Strafverfahren gegen Holzkirchner (31) eingestellt

Von: Angela Walser

Die Berufungsverhandlung fand vor dem Landgericht München II statt. © Hans Moritz

Ihr Lebensgefährte habe sie geschlagen, hatte eine Frau bei der Polizei ausgesagt. Daraufhin wurde ein Holzkirchner (31) verurteilt. Die Berufungsverhandlung endete nun ganz anders.

Holzkirchen/München – Weil er seiner Freundin ins Gesicht geschlagen haben soll, hat das Amtsgericht Miesbach im Oktober 2021 einen 31-jährigen Holzkirchner zu einer Geldstrafe von 64 000 Euro (160 Tagessätze) verurteilt. Jetzt fand die Berufungsverhandlung am Landgericht München II statt. Dieses stellte das Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 31-Jährigen ein.

Weil sie Beratung benötigte, sei die Freundin damals bei der Polizei erschienen, erinnerte sich ein Beamter als Zeuge. Sie habe wissen wollen, ob man eine Person aus der Wohnung verweisen kann. Dabei habe sie angegeben, von ihrem Lebensgefährten geschlagen worden zu sein. Die Beamten fertigten Bilder von den Hämatomen an. Dann wollte die Frau schnell verschwinden. Sie gab an, wiederkommen zu wollen. Doch tatsächlich tauchte sie nicht mehr auf.

Frau wollte Anzeige zurücknehmen

Stattdessen rief sie laut dem Polizisten an und verlangte, dass die Anzeige eingestellt werde. Dreimal habe sie sich gemeldet und sei immer fordernder geworden, weil sie der Meinung gewesen sei, dass die Polizei nicht einfach so eine Anzeige erheben könne. Ihre Vorwürfe seien frei erfunden gewesen, sie habe gelogen und sei gar nicht von ihrem Freund angegriffen worden. Die Verletzungen am Kopf seien vom Aufbau eines Schrankes gekommen, die Hämatome an den Armen durch den Sport. Eine Ärztin habe ihr zur Anzeigenerstattung geraten.

Der Angeklagte selber machte keine Angaben, weder bei der Polizei noch im Berufungsverfahren. Im erstgerichtlichen Prozess hatte er erklären lassen, nicht für die Verletzungen verantwortlich zu sein. Bis dato schien das Landgericht dem 31-Jährigen noch wenig Glauben zu schenken, doch dann kam eine Polizistin aus Miesbach als Zeugin, welche vor Ort die Sachbearbeiterin für häusliche Gewalt ist. „Ich weiß, wie eine verprügelte Frau ausschaut“, sagte sie. Das Opfer im aktuellen Fall hielt sie offenbar nicht dafür.

Zeugenaussagen widerlegen Anfangsverdacht

Auch die Tatsache, dass sich das Opfer von ihrem Peiniger zur Polizei fahren ließ, sprach dagegen wie auch die Tatsache, dass die junge Frau alleine in ihrer Wohnung bleiben wollte, ohne Absicherung und das, obwohl sie den Angeklagten als aggressiven Kickboxer beschrieben hatte, der immer wieder zuschlägt. Die Polizistin hatte den 31-Jährigen als ruhigen und eher in sich zusammen gesunkenen Mann erlebt. Er hatte zur Vernehmung bei der Polizei sogar seine Mutter als moralische Unterstützung mitgebracht. Er liebe seine Freundin sehr, hatte der Mann der Polizei gesagt. Sie hingegen würde immer wieder ausrasten, habe ihn schon einmal gebissen und habe ihm die Nase gebrochen und seine Handys zerstört.

Das Landgericht stellte darauf hin das Verfahren wegen geringer Schuld ein. Der Angeklagte muss einen Geldbetrag in Höhe von 400 Euro zahlen.

wal