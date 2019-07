Fridays For Future kommen nach Holzkirchen – Das passiert am Freitag

Die Genehmigung haben sie: Am Freitag demonstrieren Schüler am Holzkirchner Marktplatz im Rahmen der Fridays For Future für mehr Klimaschutz – außerhalb der Schulzeit.

Holzkirchen – Die Genehmigung haben sie schon: Am Freitag, 5. Juli, demonstrieren von 14 bis 16 Uhr Schüler am Holzkirchner Marktplatz im Rahmen der Fridays For Future für mehr Klimaschutz – außerhalb der Schulzeit. In unserem Gespräch verrät Organisatorin Anna Lynn Kreder (17) die Hintergründe dieser Entscheidung, die Ziele der Demo und wie es danach weitergehen soll.

Fridays For Future in Holzkirchen: Das wollen die Organisatoren

Wieso holen Sie die Fridays For Future nach Holzkirchen, Frau Kreder?

Wir wollen die Holzkirchner wachrütteln und ihnen zeigen: Auch eure Schüler interessieren sich für den Klimawandel und engagieren sich für eine konsequente Klimapolitik. Ich war schon zu den Fridays For Future in München. Es ist Zeit, dass wir die Idee hier her holen. Deswegen demonstrieren wir auch außerhalb der Schulzeit.

Erklären Sie.

Am Anfang war es wichtig, die Demos in der Schulzeit zu machen, weil das Aufmerksamkeit schafft. Inzwischen ist die Aufmerksamkeit da. Jetzt müssen wir mehr zu den Inhalten hin. Dazu brauchen wir Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern. Nach der Schulzeit können auch die kommen, die keinen Verweis riskieren wollen. Und Eltern und Schüler anderer Schulen.

Wie kommt die Idee an den anderen Schulen an?

Ich weiß, dass zum Beispiel der Elternbeirat an der Grundschule über die Veranstaltung gesprochen hat und die Idee wohl mochte. Ich rechne damit, dass von allen Schulen jemand kommt.

Also rechnen Sie mit vielen Teilnehmern?

Wir hoffen es. Wir haben die Demo bei der Marktgemeinde für 500 Menschen angemeldet. Mehr passen nicht auf den Marktplatz. Es wäre schön, wenn er voll wird. Der Klimawandel betrifft uns schließlich alle.

Fridays For Future in Holzkirchen – Das passiert am Freitag

Wie wollen Sie so viele Menschen erreichen?

Wir planen die Veranstaltung schon seit Wochen. Meine zwei Freundinnen Olivia Seiler und Caroline Reiter und ich haben eine Whatsapp-Gruppe gegründet, die auf der Webseite von Fridays For Future verlinkt wurde. Der sind Interessierte beigetreten. So ist ein gutes Netzwerk von etwa 20 Leuten entstanden. Da waren auch die Organisatoren der Fridays For Future in Miesbach und Rosenheim dabei. Später haben wir Flyer bestellt und eine Instagram-Seite gegründet. Der folgen derzeit etwa 170 Menschen. Es sollten also am Freitag einige Leute kommen.

Was erwartet sie?

Wir haben eine Bühne auf einem Anhänger. Dort wird es eine für alle offene Redephase geben. Außerdem spielen wir Musik von der Fridays For Future Playlist. Das wichtigste ist natürlich, dass viele Teilnehmer kommen und zeigen, wie wichtig uns das Thema ist. Wir wollen die gesamte Bevölkerung erreichen.

Wird es einen zweiten Fridays For Future in Holzkirchen geben?

Wir würden die Veranstaltung natürlich gerne wiederholen. Wöchentlich werden wir das aber nicht schaffen, eher monatlich. Außerdem haben wir in unserer Ortsgruppe Arbeitskreise gegründet. Zum Beispiel werden immer noch zu viele Schüler mit dem Auto zur Schule gefahren. Da wollen wir ansetzen. Ideen haben wir viele, aber jetzt wollen wir erst einmal die eine Veranstaltung gut machen. Dann schauen wir weiter.

Das Interview führte Christian Masengarb.