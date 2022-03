Altes Eisstadion geht in Verlängerung: Frischzellenkur soll Arena für weitere zehn Jahre sichern

Von: Andreas Höger

Beliebt, aber sanierungsbedürftig: Das alte Holzkirchner Eisstadion soll mit moderner Technik nachgerüstet werden, um „wetterfest“ zu bleiben für mindestens weitere zehn Jahre. © Thomas Plettenberg

Der altehrwürdige Holzkirchner Eisstadion soll eine Frischzellenkur bekommen – und damit eine mittelfristige Bestandsgarantie. Eine „Revitalisierung“ könnte den Bestand der Arena für die nächsten zehn Jahre sichern. Dank neuer Technik könnte die Saison sogar länger laufen – und auch im Sommer.

Holzkirchen – Der Eissportclub (ESC) Holzkirchen suchte sein Heil in der Offensive. Das neue Führungsteam wurde bei Bürgermeister Christoph Schmid vorstellig und hinterlegte dort den dringenden Wunsch, das Hubertusstadion zu modernisieren und nachzurüsten. Und der Rathauschef signalisiert Bereitschaft. Angedacht ist, den Untergrund völlig neu aufzubauen, eine energiesparende und leisere Kältemaschine anzuschaffen, die Bande zu erneuern und die Fangnetze durch Plexiglas zu ersetzen. Die Kosten? „Da bewegen wir uns sicher im siebenstelligen Bereich“, sagt Schmid.

Noch sei nichts entschieden, betont der Rathauschef: „Wir sind erst in der Sondierungsphase.“ Ehe das Vorhaben den politischen Gremien vorgelegt werden könne, müssten belastbare Zahlen vorliegen. „Ich persönlich habe immer gesagt, dass die Gemeinde das Eisstadion nicht sterben lässt“, sagt Schmid.

Betrieb kostet die Gemeinde jedes Jahr über 200 000 Euro

Die Auslastung durch Schulen und Vereine liegt auch in der am 13. März endenden Saison bei fast 100 Prozent, die Publikumsläufe erfreuen sich größter Beliebtheit. Allein den Betrieb des Stadions lässt sich das Rathaus jedes Jahr 220 000 bis 230 000 Euro kosten. Zudem wurde zuletzt in Verschönerungsmaßnahmen investiert, etwa ein neues Holzdach am Eingangsgebäude oder in Kabinen. „Das Stadion ist alt und hat ein besonderes Flair“, sagt Schmid, „aber wir wollen uns dafür nicht schämen müssen.“

Die jetzt geplanten Sanierungen sind eine deutlich größere Nummer. „Es soll ein Bekenntnis zum Eissport in Holzkirchen sein“, betont Schmid. Zwar gibt es die Vision, getragen vom Förderverein Eis- und Mehrzweckzentrum Holzkirchen, in der Alten Au oder im Moarhölzl eine Eissport- und Multifunktionshalle zu bauen. Der Gemeinderat aber hat das Projekt eingereiht in sein Sportentwicklungskonzept, eine Realisierung ist nicht abzusehen. „Die Sanierung des alten Stadions heißt nicht Abschied von einem neuen Standort“, betont der Rathauschef, „vielmehr gewinnen wir Zeit, einen neuen Standort zu entwickeln.“

Eine Arena auch im Sommer? Bürgermeister ist skeptisch

Auf etwa zehn Jahre soll die Generalsanierung das Stadions in der Thanner Straße sichern. Ein neuer Bodenaufbau könnte bewirken, dass die Saison um einen Monat verlängert werden kann. Die aktuelle Verrohrung liegt auf Sand und Kies. Wie es darunter aussieht, soll ein Gutachten klären. Ein neuer Boden würde sogar die Chance eröffnen, die Arena im Sommer zu nutzen. „Ein kritischer Punkt“, sagt Schmid, „denn wir müssen an die Lärmbelastung der Nachbarn denken.“

Die Nachbarschaft wird sich bald verändern, in unmittelbarer Nähe entsteht auf dem Postbräu-Areal ein Wohnquartier. Eine moderne Kältemaschine – die Technik ist neben dem Wertstoffhof, also unweit der neuen Wohnungen untergebracht – würde weniger laut brummen und Energiekosten sparen. Im Stadion selbst ist geplant, die Holzbanden durch Kunststoff zu ersetzen (Schmid: „In höheren Eishockey-Ligen sind Holzbanden nicht mehr erlaubt“) und die Fangnetze durch Plexiglas.

Die ersten Vorplanungen sind angelaufen. An eine Sanierung schon heuer glaubt Schmid weniger, es dürfte erst im Sommer 2023 losgehen: „Grundlage ist, dass wir uns genau anschauen, was es kostet und was es bringt, das alte Stadion für einige Jahre ,wetterfest‘ zu machen.“

