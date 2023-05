Frühlingsfest: Bier-Absatz gesunken

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Masskrüge gehören zum Frühlingsfest dazu. Heuer bevorzugten viele Besucher jedoch Alkoholfreies. © TP

Trotz geringeren Durstes der Frühlingsfestbesucher freut sich der Musikzug als Veranstalter über eine gelungene Veranstaltung.

Holzkirchen – Neue Festwirte, neues Karussell, neuer „Tag der Vereine“ – und das nach vier Jahren Pause: Für den Musikzug als Veranstalter kam das diesjährige Frühlingsfest quasi einem Kaltstart gleich. Und dennoch klappte alles wie am Schnürchen: „Ich bin sehr zufrieden, es ist super gelaufen“, bilanziert Andreas Beck, Vorstand des Holzkirchner Musikzuges.

Der „Tag der Vereine“, den die Liedertafel heuer erstmals organisiert hatte, sei sehr gut angenommen worden. „Ich hoffe, dass die Liedertafel nächstes Jahr wieder auf uns zukommt, damit wir das wiederholen können“, so Beck. Es sei ein Gewinn für Holzkirchen, wenn die Vereine zusammenarbeiteten.

Sein ganzer Respekt gilt Magdalena Klein und Philipp Jaeger, die wie berichtet die Bewirtung übernommen hatten. „Die beiden haben zum ersten Mal eine Bierzeltbewirtung gemacht, aber das hat man nicht gemerkt“, sagt Beck, „das sind eben echte Profis.“ Manche Abläufe müssten Musikzug und Festwirte freilich noch besser abstimmen, aber in der Summe habe alles hervorragend geklappt. „Auch wir vom Musikzug mussten uns erst wieder eingrooven“, so Beck.

Im Vergleich zum letzten Frühlingsfest im Jahr 2019 haben die Gäste laut Beck heuer weniger Bier getrunken. Konkrete Zahlen habe er zwar noch nicht, aber die abendlichen Bilanzen zeigten klar diesen Trend. „Womöglich haben die Gäste dafür mehr Alkoholfreies getrunken“, meint Beck, aber das wisse er erst, wenn die Zahlen ausgewertet seien. Er führt den friedlichen Verlauf des Festes ohne Trunkenheitsfahrten und – abgesehen von ein paar Handgreiflichkeiten – ohne Gewalt auf den gesunkenen Alkoholkonsum zurück. „Ich denke, dass es da einen Zusammenhang gibt.“

Allerdings seien heuer auch weniger Besucher gekommen als 2019. Beck kann anhand der 1400 Plätze im Zelt die Zahlen nur schätzen. Auf dieser Basis geht er von etwa 3000 Besuchern pro Tag aus. „Woran das liegt, wissen wir nicht, aber das Wetter hat sicher eine Rolle gespielt.“ So sei es beispielsweise am Sonntag, einem der Haupttage, zu schön und zu warm gewesen: „Da zieht es die Leute dann eher nicht ins Bierzelt“, meint Beck. Und am letzten Nachmittag habe es geregnet. Ein weiterer Grund könnten andere Feste sein, die zeitgleich im Oberland stattgefunden haben, wie das Bezirksmusikfest in Degerndorf im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Das tut der Freude über den gelungen Neustart aber kein Abbruch: „Bierabsatz hin oder her: Uns ist wichtig, dass es ein schönes und friedliches Fest ist, und das war heuer der Fall“, sagt Beck.

