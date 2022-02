Frühlingsfest Holzkirchen fällt heuer erneut aus

Von: Christian Masengarb

Voll besetzt: Ähnlich gut besucht wie beim Anstich 2019 muss das Bierzelt beim Frühlingsfest sein, oder dem Musikzug drohen herbe Verluste. Wegen Corona war den Veranstaltern das Risiko heuer noch zu groß. © Thomas Plettenberg

Das Holzkirchner Frühlingsfest fällt heuer zum dritten Mal in Folge aus. Corona lasse noch immer keine sichere Planung zu, sagen die Veranstalter vom Musikzug Holzkirchen.

Holzkirchen – Die Holzkirchner werden auch im Jahr 2022 kein Frühlingsfest am Herdergarten feiern können. „Leider gibt es wieder die gleiche klare Antwort“, sagt dritter Vorsitzender Marco Keller unserer Zeitung auf Nachfrage. „Das Frühlingsfest wird auch heuer nicht stattfinden.“ Würde das Fest in den Juli oder August fallen, wäre der Musikzug wohl in die konkrete Planung eingestiegen. Ein Termin im Mai komme den Organisatoren aber zu früh.

Frühlingsfest fällt aus - Risiko zu hoch

Trotz erster Lockerungen und sich andeutender Entspannung reiche dem Musikzug die Planungssicherheit auch heuer nicht, sagt Keller. Spült kurz vor dem Fest eine neue Welle etwa eine 2G-Regel für Festzelte in den Landkreis, könne der Musikzug dies kaum verkraften: Schon die Kontrollen beim Einlass seien für den Verein personell kaum umsetzbar. Hinzu komme die finanzielle Unsicherheit, falls viele Menschen plötzlich zuhause bleiben. Die könne sich der Musikzug nicht leisten. „Wenn wir ein Festzelt hinstellen, müssen wir es füllen, oder es reißt ein Loch in die Vereinskasse.“

Wie berichtet, war das Frühlingsfest bereits in den Jahren 2020 und 2021 wegen Corona ausgefallen. Hatte der Musikzug nach der ersten Absage noch für 2021 eine doppelte Feier ankündigt, waren die Organisatoren nach dem zweiten Ausfall vorsichtiger geblieben. Nun bleibt die Hoffnung auf die dann vierfache Feier im kommenden Jahr. Keller: „Wir hoffen, 2023 ein Fest komplett ohne Einschränkungen machen zu können.“

Spätere Ersatzveranstaltungen wie Frühschoppen denkbar

Glücklich über die erneute Absage sei beim Musikzug freilich niemand, sagt Keller. Einerseits hätten die Mitglieder das Fest gerne organisiert und den Holzkirchnern gerne einen Grund zum Feiern geboten. „Wir wollen es unbedingt machen, aber das Risiko ist derzeit einfach zu groß.“

Andererseits brechen mit dem Frühlingsfest, dem finanziell wichtigsten Standbein des Musikzugs, nun im dritten Jahr in Folge wichtige Einnahmen weg. „Wir müssen niemanden anbetteln, aber wir haben auch keine Milliarden auf dem Konto“, sagt Keller. Noch verkrafte der Verein den Ausfall. Auf Dauer könne er aber nicht auf das Fest verzichten. „Wenn es zehn Jahre so weiter geht, bekommen wir große Probleme.“

Um die Ausfälle auszugleichen will der Musikzug später im Jahr eine oder mehrere kleinere Ersatzveranstaltungen anbieten. Keller könnte sich etwa einen Frühschoppen im Sommer oder Herbst vorstellen. Der bringe zwar deutlich weniger Einnahmen, sei aber leichter, schneller und risikoärmer zu organisieren als ein großes Fest. Außerdem biete er dem Musikzug wieder eine Chance, sich als Verein zu präsentieren. Die Problem laufen schließlich wieder an.