Frühlingsfest Holzkirchen: Fröhlicher Auftakt nach langer Pause

Rund geht’s wieder im Herzen Holzkirchens: Nach vier Jahre langer Pause hat am Mittwochabend das Frühlingsfest am Herdergarten wieder eröffnet – mit Fahrgeschäften und Festzeltbetrieb bis Montag.

Das Warten hat ein Ende, im Herzen Holzkirchens herrscht wieder Feststimmung: Im Herdergarten hat das 46. Frühlingsfest begonnen. Der Auftakt war ungetrübt – sogar das Wetter hatte ein Einsehen.

Holzkirchen – Imposant marschierten die 34 Musiker des Holzkirchner Musikzugs über den Marktplatz. Gefolgt von zwei Kutschen. Zwei wuchtige Oberlandler-Rösser kutschierten die Ehrengäste. Bürgermeister Christoph Schmid und Ehefrau Sabine, die neuen Wirte Magdalena Klein und Philip Jaeger sowie Roland Pietz, Holzkirchner Betriebsleiter der Brauerei König Ludwig, winkten den Zuschauern am Straßenrand zu. Vier weitere wuchtige Pferde zogen die Kutsche mit den Bierfässern. Nach drei Jahren ohne, findet heuer bis einschließlich Montag, 22. Mai, das 46. Frühlingsfest statt.

+ Ein Tusch aufs Wiedersehen: Der Musikzug Holzkirchen, Gastgeber des Frühlingsfests, führte den Festeinzug mit Brauereigespann vom Bahnhof zum Festgelände am Herdergarten an – unter vielen Zuschauern. © Thomas Plettenberg

Vier Schläge – dann ist ozapft

Vier Schläge mit dem großen Holzhammer brauchte Schmid, um das erste Fass anzuzapfen und die erste Mass in den Krug sprudeln zu lassen: „Ozapft is!“ Für den Bürgermeister, seit drei Jahren im Amt, war es die Anzapf-Premiere auf dem Frühlingsfest. Vorbereitet hatte er sich, beim Probezapfen im Kultur im Oberbräu hatte er bei drei Fässern je drei Schläge benötigt. „Ich konnte nicht so richtig durchziehen, weil da das Geländer war“, kommentierte er. „Aber die Hauptsache ist ja eh, dass endlich wieder gefeiert wird“, sagt Schmid. „Das bereichert unser gesellschaftliches Leben in Holzkirchen, und das haben wir dem Musikzug zu verdanken.“

Die Stimmung im Bierzelt war fröhlich und friedlich. Nicht jeder der 1400 Plätze war zum Anstich besetzt, mit etwa 1200 Gästen konnte das Fest stressfrei starten. Musikzug-Vorsitzender Andreas Beck begrüßte die Gäste im Festzelt und fragte laut: „Habt Ihr Lust zum Feiern?“ Keine Frage – die Menge jubelte lautstark. Kaum sprudelte das Bier, griff Maria Huber zum Dirigentenstab und ließ die Blaskapelle des Musikzugs das erste „Prosit der Gemütlichkeit“ spielen. Die Menge jubelte, die Krüge wurden in die Höhe gestemmt. Es folgten zackige Märsche und Wiesnhits, die zum Mitsingen animierten. Beck, der vor vier Jahren den Vorsitz von Andreas Forstner übernommen hatte, nutzte den Rahmen, um seinen Vorgänger für dessen 28-jährige Tätigkeit für den Musikzug zu ehren.

+ Es läuft: Bieranstich im Festzelt mit Bürgermeister Christoph Schmid, Musikzug-Vorsitzendem Andreas Beck sowie Roland Pietz, Johann Marx und Geschäftsführer Oliver Lentz von der Brauerei König Ludwig. © Thomas Plettenberg

Nervenkitzel mit „Jumanji“, „Powerdancer“ und „Tropical Trip“

Trotz der langen, coronabedingten Pause – die Lockerungen voriges Jahr kamen für die Organisation zu spät – waren die Vorbereitung problemlos gelaufen. „Die jährliche Routine fehlte zwar ein wenig, aber wir waren alle schnell wieder drin“, sagt Beck. Die Einnahmen fließen in die Vereinsarbeit. „Wir investieren in Musikunterricht und Instrumente, aber auch ein wenig in den Erhalt unseres Vereinsheims.“

Neu im „Geschäft“ beim Frühlingsfest sind die Festwirte „Klein’er Geschmacks Jaeger“. Magdalena Klein und Philip Jaeger sorgen mit ihrem Team fürs kulinarische Wohl der Besucher, mit Hendl, Wurstsalat, Schweinsbraten, Grillwürsten, Käsespätzle und vielem mehr. Dazu fließt kühles „Holzkirchner Gold“ – die Mass kostet 10,70 Euro.

Am Herdergarten steht freilich nicht nur das große Bierzelt. Neben Fischspezialitäten, Lebkuchenherzen oder glasierten Früchten zum Nachtisch können die Besucher auch Platz in einem der Fahrgeschäfte nehmen. Dieses Jahr neu mit dabei ist der „Tropical Trip“, richtig durchgewirbelt werden die Besucher im „Powerdancer“. „Ganz schön schnell mit vielen Drehungen – ein großer Spaß“, waren sich Lotti und Kathi (beide 20) aus Holzkirchen nach der Fahrt einig. Heuer gibt es keine Losbude, dafür ein großes Labyrinth, Autoscooter, zwei Kinderfahrgeschäfte, Dosenwerfen, den Westernsaloon zum Schießen, Luftballonschießen und das Glücksrad.

Auch die Polizei zeigte sich mit dem Festauftakt zufrieden: Friedlich sei er gewesen, hieß es gestern auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion – so könne es weitergehen. Im öffentlichen Raum in ganz Holzkirchen gilt auch heuer während des Frühlingsfestes ein Alkoholverbot.

Kathrin Suda