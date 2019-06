Handgemenge auf Frühlingsfest: Fünf junge Frauen ticken aus

Sie schubsten sich und zerrten sich an den Haaren: Fünf junge Frauen sind in der Nacht auf Samstag auf dem Holzkirchner Frühlingsfest aneinander geraten. Nicht der einzige Vorfall.

Holzkirchen - Die Umstände und den Auslöser der Auseinandersetzung konnte die Polizei vor Ort nicht klären, da die Beteiligten augenscheinlich alkoholisiert waren. Fest steht lediglich, dass zwei Frauen im Alter von 22 und 20 Jahren eine 18- und eine 16-Jährige attackierten. Die Geschädigten erlitten dadurch leichte Kopfschmerzen. Äußerliche Verletzungen waren nicht zu erkennen, und so musste auch kein Rettungswagen anrücken.

Zu tief in den Bierkrug geschaut hatte ferner eine 16-Jährige. Sie musste sich mehrfach übergeben. Die Polizei verständigte ihre Eltern, die die Jugendliche dann auch abholten.

Auch zwei Diebstähle vermelden die Ordnungshüter aus besagter Nacht. So wurde einer 17-jährigen Holzkirchnerin auf dem Festgelände die Handtasche geklaut. Diese hatte sie auf einer Box in der Nähe eines Fahrgeschäfts abgelegt. Zwei unbekannte Täterinnen schnappten sich die Tasche und tauchten in der Menge unter. Später entledigten sie sich wohl des Diebesguts, das später als Fundsache an einem anderen Fahrgeschäft abgegeben wurde. Bis auf Bargeld in Höhe von 20 Euro waren noch alle Wertsachen vorhanden. Bei den Täterinnen handelt es sich wohl um zwei 17-Jährige mit langen, braunen Haaren und schlanker Statur. Sie waren jeweils mit einem Dirndl und einer schwarzen Jacke bekleidet. Eine der jungen Frauen trug eine Goldkette um den Hals.

Diebstahl Nummer zwei ereignete sich nicht auf dem Festgelände, sondern auf dem Parkplatz des McDonalds an der Heignkamer Straße. Dort hatten zwei Holzkirchnerinnen (19 und 16 Jahre alt) ihre Fahrräder abgestellt - leider unversperrt. Dies nutzten zwei unbekannte Täter aus und klauten die Zweiräder. Wie eine Zeugin den Geschädigten schilderte, habe es sich um zwei junge Männer im Alter von circa 18 Jahren - einer mit blonden Locken, einer mit dunklem Haar - gehandelt. Die Diebe seien Richtung Bahnhof davongefahren. Ein Fahrrad war schwarz mit Blumenmuster (Marke Falter) und hatte zwei Körbe, das andere war blau und hatte eine amerikanische Flagge am Korb.

sg