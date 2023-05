Frühlingsfest Holzkirchen: Neustart mit Neuerungen

Von: Katrin Hager

Vorbote am Ortseingang: Am Mittwoch beginnt in Holzkirchen das erste Frühlingsfest seit 2019. © Thomas Plettenberg

Die Tage der Durststrecke sind gezählt: Am Mittwoch, 17. Mai 2023, eröffnet das Frühlingsfest in Holzkirchen wieder, erstmals seit 2019. Dabei erwarten die Besucher mehrere Neuerungen – nicht zuletzt in der Küche.

Holzkirchen – Vier Jahre ist es her, dass der letzte Autoscooter eingeparkt und die letzte Mass geleert wurde – eine lange Durststrecke, deren Tage nun gezählt sind: Am Mittwoch, 17. Mai 2023, eröffnet das Frühlingsfest in Holzkirchen. Dabei erwarten die Besucher mehrere Neuerungen.

Der Holzkirchner Bürgermeister durfte gestern schon mal ran und üben für seine Premiere: Mit drei Jahren Corona-Verspätung wird Christoph Schmid am Mittwoch erstmals beim Frühlingsfest-Auftakt anzapfen. Die letzte Auflage des Traditionsfests im Herzen Holzkirchens war 2019 über die Bühne gegangen. „Wir freuen uns alle sehr“, sagt Andreas Beck, Vorsitzender des Musikvereins Holzkirchen, der das Frühlingsfest veranstaltet.

Der Verein hat wie gewohnt die organisatorischen Fäden in der Hand, übernimmt zudem Service und Ausschank im Festzelt. Die Festküche ist heuer in neuen Händen. Nachdem Anian Kurz, der seit 2016 Hendl, Braten und Brotzeiten auftischte, zu Beginn der Corona-Pandemie dem Musikzug abgesagt hatte, machte sich der Musikzug auf die Suche nach einem Nachfolger. Einfach war es nicht, berichtet Beck, doch schließlich wurde sich der Musikzug mit dem Klein’en Geschmacks Jaeger einig: Das Cateringunternehmen von Magdalena Klein und Philip Jaeger, das im Gewerbegebiet bei Föching eine Kantine sowie im Kultur im Oberbräu das Kulturcafé betreibt, übernimmt erstmals die Festküche bei einem Volksfest.

„Wir betreten neue Gefilde“, sagt Philipp Klein. Die Profis sind den großen Rahmen durchaus gewohnt, etwa von der Messe München, wo schon mal 500 Personen bei einer einzigen Veranstaltung zu bewirten sind. „Die Kulinarik ist eine andere.“ Zum Frühlingsfest tischt das Duo mit seinem sechs- bis zwölfköpfigen Team vor Ort die Klassiker wie Hendl, Schweinsbraten, Brotzeiten oder Obazden auf. „Was man sich in einem Bierzelt wünscht, das bekommt man auch“, versichert Jäger. Für Abwechslung sorgen ein Pulled Pork Burger fürs jüngere Publikum und ein veganes Gericht.

Aufs Ende der Durststrecke: (v.l.) Musikzug-Vorsitzender Andreas Beck, Bürgermeister Christoph Schmid, Roland Pietz und Johann Marx von der Brauerei König Ludwig sowie die neuen Festküchenwirte Magdalena Klein und Philip Jaeger gestern nach der Anzapfprobe. © privat

Weiteres Fahrgeschäft angekündigt

Nicht nur in der Küche, auch im Programm gibt’s Neues: Die Liedertafel organisiert heuer erstmals den „Tag der Vereine“ am Sonntag, 21. Mai. Ab 10 Uhr erlebt das Frühlingsfest dabei – nach dem Einzug am Mittwoch – einen zweiten Festzug vom Bahnhof zum Herdergarten. Am Marktplatz findet zudem ein Ökumenischer Gottesdienst statt.

Und weil aller guten Dinge drei sind, gibt es heuer noch eine Neuerung: Ein zusätzliches Fahrgeschäft macht aus dem Frühlingsfest einen richtigen kleinen Vergnügungspark. Neben dem Irrgarten „Jumanji“ und dem Breakdance ist ein sogenannter „Scheibenwischer“ angekündigt. Freilich gibt‘s auch Babyflug und Kinderkarussell – schließlich sind die kleinsten Fans auch die größten.

Beck hofft, dass viele Besucher kommen. Denn die gesellschaftliche Durststrecke war für den Musikzug auch eine finanzielle: Die Einnahmen aus dem Frühlingsfest braucht der Verein für sein Vereinsheim im Gewerbegebiet und die Jugendarbeit. Der Musikzug-Vorsitzende hofft, dass viele Besucher kommen – wie auch immer das Wetter wird. „Vom Wetterbericht“, sagt Beck, „lass ich mir die Vorfreude nicht verderben.“

Das Programm

Mittwoch, 17. Mai: 18.15 Uhr Einzug vom Bahnhof zum Marktplatz, 19 Uhr Bieranstich im Festzelt mit der Blaskapelle des Musikzugs.

Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt): 10.15 Uhr Boxen BC Holzkirchen gegen BSC Dachau (Eintritt acht Euro, Jugendliche ab 14 Jahre und Senioren vier Euro); 13.30 bis 23 Uhr Mangfalltaler Musikanten.

Freitag, 19. Mai: 12 Uhr Seniorenmittag und Tag der Betriebe mit der Blaskapelle des Musikzugs; 19 bis 23 Uhr Stimmung mit den Kirchdorfern.

Samstag, 20. Mai: ab 15 Uhr Festzeltbetrieb, 19 bis 23 Uhr Stimmung mit Host mi (Eintritt fünf Euro, Einlass ab 16 Jahren).

Sonntag, 21. Mai: 10 Uhr Tag der Vereine mit Umzug vom Bahnhof, 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am Marktplatz; 11.30 bis 17 Uhr Blaskapelle des Musikzugs, 13.30 Uhr Standkonzert des Spielmannszugs; 18 Uhr gemütlicher Abend mit der Argeter Stüberlmusi.

Montag, 22. Mai: ab 14.30 Uhr Kindergaudi, um 15 und 16 Uhr Kasperltheater, Einlagen des Spielmannszug-Nachwuchses; ab 19 Uhr Tanz mit den Aloisius Buam.