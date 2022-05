Führungsteam am Landwirtschaftsamt wieder komplett

Von: Christine Merk

Das Führungsteam am AELF: Behördenleiter Christian Webert (l.) freut sich über die Unterstützung durch Gisela Hammerschmid und Korbinian Wolf. © AELF

Das Führungsteam am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen ist wieder komplett. Ein Duo unterstützt Amtsleiter Christian Webert.

Landkreis – Das Führungsteam am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen ist wieder komplett. Gisela Hammerschmid leitet nun den Bereich Landwirtschaft, Korbinian Wolf ist für den Bereich Forsten zuständig. Behördenleiter Christian Webert, zuletzt verantwortlich für den Bereich Forsten, freut sich, „gemeinsam mit Gisela Hammerschmid und Korbinian Wolf als neues Führungsteam die Projekte und Herausforderungen anzugehen, die in unseren vielfältigen Themen und mit unseren zahlreichen Partnern auf uns warten“.

Bereichsleiterin Gisela Hammerschmid kommt vom AELF Pfaffenhofen

Hammerschmid löst laut einer Pressemitteilung Peter Nawroth ab, der zur Regierung von Oberbayern gewechselt ist, teilt das AELF mit. Sie hat nach einer Ausbildung zur landwirtschaftlich-technischen Assistentin Milchwirtschaft an der TU München-Weihenstephan Oecotrophologie studiert. Nach beruflichen Stationen beim Bayerischen Bauernverband, den beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft, beim AELF Tirschenreuth und dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) leitete sie in den vergangenen achteinhalb Jahren am AELF Pfaffenhofen die Abteilung Bildung und Beratung, die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Schrobenhausen und die Dorfhelferinnenschule.

„Bildung, Offenheit für Neues, Interesse an den Menschen und ihrer Lebens- und Arbeitsweisen sind für mich der Treibstoff und Motor des Lebens“, sagt sie. „Bildung und Informationen bieten Orientierung, helfen bei Entscheidungen und sorgen dafür, in der ein oder anderen kritischen Situation Ruhe zu bewahren.“

Gebürtiger Fischbachauer Korbinian Wolf kümmert sich um Wald

Korbinian Wolf kennt die Region und seine Wälder seit frühester Kindheit. Er ist gebürtiger Fischbachauer. Bei der Versammlung der Waldbesitzervereinigung Holzkirche stelle er sich bereits vor. Nach dem Forststudium in Freising-Weihenstephan und dem Referendariat arbeitete er zunächst ein Jahr an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF). Anschließend wechselte er für mehrere Jahre ins Bayerische Landwirtschaftsministerium, bevor er für ein Jahr am Forstbetrieb Schliersee tätig war. Zuletzt war er zwei Jahre Abteilungsleiter am AELF Rosenheim.

„Nach vielen verschiedenen und interessanten Stationen in der Bayerischen Forstverwaltung freue ich mich nun, mich in meiner Heimat um den Wald kümmern zu dürfen“, sagt Wolf. Für ihn ist es wichtig, dass die Wälder naturnah und nachhaltig bewirtschaftet werden. „Nur so ist es möglich, dass sie dauerhaft ihre vielfältigen Funktionen erfüllen können.“

