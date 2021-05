Für die ganze Familie: TuS lädt zur Fitness-Rallye durch Holzkirchen

Startschuss am Vatertag

von Katrin Hager schließen

Der TuS bringt Bewegung in die kommenden Wochen: Der Holzkirchner Sportverein lädt zur Fitness-Rallye für Groß und Klein an 13 Stationen durch den ganzen Ort. Der Startschuss fällt am Vatertag.

Holzkirchen – Raus an die frische Luft und sich bewegen: Da angesichts der derzeitigen Inzidenz im Landkreis noch kein grünes Licht für gemeinsames Sporteln in Sicht ist, mag das manchem nicht ganz so leicht fallen. „Man muss sich jetzt eben ein bissl was einfallen lassen“, sagt TuS-Geschäftsführerin Christiane Utz. „Wir wollen die Familien wieder zu sportlicher Ertüchtigung motivieren.“

Die drei FSJler des Sportvereins haben deshalb einen Parcours entworfen: Eine Fitness-Rallye führt an 13 Stationen durch den ganzen Ort, vom Start am Batusa über den Flinspach-Spielplatz, den Krankenhauspark, den Spielplatz Erlkamer Straße und den Vorplatz des Kultur im Oberbräu zurück. „Eine Runde durch Holzkirchen“, erklärt Utz. „Man kommt auch ein bissl rum.“ Die Rallye startet am Vatertag an diesem Donnerstag und läuft bis zum Ende der Pfingstferien.

Spaß an der Bewegung für alle Generationen

Die Teilnehmer können den Parcours im Ganzen durchlaufen, wofür etwa eineinhalb Stunden nötig sind. Oder in Etappen. Einmal oder mehrmals, wie es beliebt. Mit der ganzen Familie, vom Enkel bis zur Oma. „Wir haben die Fitness-Rallye so konzipiert, dass für jedes Alter was dabei ist“, betont Utz. Und auch für verschiedene Fitness-Level gibt’s genug Abwechslung von einfach bis schwer. „Es kann jeder mitmachen.“ Gedacht ist die Fitness-Rallye zwar für Familien, aber auch Einzelpersonen oder – nach Maßgabe der Kontaktregeln – Freunden steht der Parcours offen. „Läufer können ihn auch als Trimm-dich-Pfad machen oder vier geimpfte Senioren“, sagt Utz augenzwinkernd. „Wir haben wirklich geschaut, dass für jeden was dabei ist, nicht nur für die Super-Sportler.“

Ein Quiz begleitet die Rallye

An einer Reckstange gilt es zum Beispiel, sich nach oben zu ziehen, kleine Kinder können sich aber auch einfach dranhängen lassen und schauen, wie lange sie sich an der Stange halten können. An der Wand sitzen ohne Stuhl, balancieren auf einem Balken, auf einem Bein stehen oder hüpfen – „relativ einfache, klassische Übungen“, erklärt Utz. Aber auch der herabschauende Hund aus dem Yoga ist zu finden. Welche Übungen gefragt sind und wie sie funktionieren, erfahren die Teilnehmer über Schaubilder, die der TuS an den Stationen aushängt. „Einer unserer FSJler hat die Übungen vorgemacht“, berichtet Utz, festgehalten wurde dies in Fotos.

Gewinne warten auf die Teilnehmer

Als Zuckerl für die Motivation begleitet die Fitness-Rallye ein Quiz: An allen Stationen gilt es, Fragen etwa zu Holzkirchen, zum Sport im Allgemeinen oder zum TuS zu beantworten. Die Antworten können bis 15. Juni per E-Mail an organisation@tus-holzkirchen.de geschickt werden. Neben Spaß und Fitness erwarten die Teilnehmer zehn Gewinntüten. Und es gibt viele Chancen, sich bei der sportlichen Schnitzeljagd zu beweisen: Belohnt werden zum Beispiel die Schnellsten, aber auch diejenigen, die den Parcours am öftesten durchlaufen oder das witzigste Video von ihrer Teilnahme einreichen.

Alle Infos zur Fitness-Rallye von 13. Mai bis 6. Juni 2021 und alle Stationen gibt’s auf dem Instagram-Kanal des TuS Holzkirchen oder auf seiner Internetseite.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

ag