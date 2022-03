Pfarrzentrum wird zu kleinem Park: Für St. Josef öffnen sich neue Räume

Von: Andreas Höger

Teilen

So präsentiert sich das Ensemble des neuen Pfarrzentrums von der Kirche her gesehen. In der Mitte der etwas eingetiefte Innenhof, links der sanierte Josefsaal (mit kleiner Terrasse), dahinter der Pfarrsaal mit dem neu belichteten Souterrain, rechts der einzige echte Neubau (für Büros), der mit einem begrünten Flachdach ausgeführt wird. © Pfarrverband Holzkirchen-Warngau

Die alte Burg weicht, endlich. Im Frühjahr beginnen die zweijährigen Umbau- und Neubauarbeiten für das Pfarrzentrum St. Josef. Der Abriss des alten Pfarrhauses ermöglicht einen neuen platzartigen Innenhof, den der Josefsaal, der Pfarrsaal und ein Neubau fürs Pfarrbüro einrahmen.

Holzkirchen – Vier Jahre nach Einweihung des spektakulären Kirchenneubaus von St. Josef folgt jetzt die Neuaufstellung des dahinter liegenden Pfarrzentrums. „Darauf wartet die Pfarrei schon länger als ich hier bin“, sagt Pfarrer Gottfried Doll, der 2014 nach Holzkirchen wechselte. Ursprünglich sollten neue Kirche und Pfarrzentrum in einem Schwung angepackt werden. Das aber wurde dem Erzbischöflichen Ordinariat zu teuer, da schon die Gotteshäuser (Kirche, Kapelle, Sakristeibau) 11,53 Millionen Euro verschlungen hatten. Die Pfarrzentrums-Planung musste in die Warteschleife – und abspecken.

Das gelang durch einen neuen planerischen Ansatz: Auf ein Pfarrhaus wurde verzichtet, weil Pfarrer Doll in ein Haus in der nahe gelegenen Haidstraße einziehen konnte, das der Kirche gehört. Die neue Planung sieht jetzt Kosten in Höhe von rund 6,15 Millionen Euro vor. Auf die Pfarrei selber kommt ein Eigenanteil von unter den üblichen zehn Prozent zu, da das Pfarrhaus wegfällt.

Das künftige Pfarrzentrum wird eine Kombination aus alt und neu. „Unser Motto lautete: So viel Bestandserhalt wie möglich, so viel Neubau wie nötig“, sagt Günther Pichler, der für die Kirchenverwaltung das Projekt federführend betreut. Clou der Planung ist die Idee, nur das marode Pfarrhaus (Baujahr 1948) und den barackenartigen Zwischenbau abzureißen, die offene Fläche dahinter um einen Meter abzugraben und so einen Innenhof zu formen, der vom Josefsaal, dem Pfarrsaal und einem Verwaltungsneubau eingerahmt wird.

Endlich geht‘s los: Pfarrer Gottfried Doll (l.) und Günther Pichler von der Kirchenverwaltung freuen sich auf den Baubeginn fürs neue Pfarrzentrum. Das alte Pfarrhaus (hinten) wird abgerissen. © Thomas Plettenberg

„Die Tieferlegung gibt dem Pfarrsaal ein völlig neues Gesicht“, sagt Pichler. Das Erdgeschoß bekommt zum Innenhof bodentiefe Fenster. „Die Räume werden heller und sind flexibler nutzbar.“ Ein Bodenbelag aus Naturkautschuk soll Aktivitäten aller Art ermöglichen. Die hinteren Gruppenräume bleiben weitgehend unverändert. Flexibel ist das Stichwort für den Saal selber: Laut Pichler kann künftig ein Teil abgetrennt und separat genutzt werden, ein „atmender“ Raum. „Und hier wie auch im Josefsaal wird durch Aufzüge alles barrierefrei.“ Der Josefsaal wird zum neuen Innenhof um eine Terrasse erweitert.

Im einzigen Neubau, den ein gemeinsamer Eingangsbau mit dem Pfarrsaal verbindet, kommt das Pfarrbüro unter. Das Gebäude überrascht mit einem begrünten Flachdach. „Eine moderne Kubatur“, räumt Pichler ein, „aber sehr stimmig.“

Als „Treffpunkt der Generationen“ will das neue Pfarrzentrum auch auf den Freiflächen Akzente setzen. „Eine Einladung an alle Holzkirchner“, betont Doll. Der bestehende Fußweg neben der Sakristei setzt sich in gerader Linie fort in Richtung Josefsaal. „Zwischen der Kirche und dem eingetieften Innenhof ergibt sich ein leicht hügeliges Gelände, das zum Verweilen einlädt“, verspricht Pichler.

So fügt sich die neue Planung ein. Unten die vor vier Jahren gebaute Kirche. Der Abriss des alten Pfarrhauses öffnet das ganze Areal und ermöglicht eine kleine parkähnliche Anlage. © Mühlbacher und Hilse Landschaftsarchitekten (Bearbeitung: dak)

Städtebaulich könne der kleine „St.Josef-Park“ den Marktplatz mit dem Krankenhauspark und dem Bahnhofsareal verknüpfen. „Das ganze Konzept entspricht unserer Politik der offenen Türen“, freut sich Doll, das ganze Gelände öffnet sich wie ein kleiner Park, eine Einladung für den ganzen Ort.“

Man hoffe auf eine baldige Baugenehmigung, sagt Pichler. Möglichst im Juni soll der Abriss beginnen. Die Neu- und Umbauten könnten bis Ende 2023 geschafft sein. „Die Ausschreibungen laufen“, sagt Pichler. 2024 sollen die Freiflächen angelegt werden – und das neue Pfarrzentrum fertig sein. Das Pfarrbüro kommt während der Bauzeit in einem Container unter.

Weitere Infos zum Thema finden Sie hier.