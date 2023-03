„Gasexplosion“ in Marschall: Notruf war nur vorgetäuscht

Von: Andreas Höger

Über die Drehleiter kletterten Einsatzkräfte auf den Balkon und klopften. Doch es war niemand zuhause, der Notruf war ein „Fake“. © Ralf Poeplau

Ein falscher Notruf führte Feuerwehr und BRK am späten Dienstagabend nach Marschall. Die angebliche „Gasexplosion“ war jedoch erfunden. Die Polizei sucht jetzt nach der Person, die den Notruf abgesetzt hat.

Holzkirchen - 40 Rettungskräfte rückten aus, sogar eine Drehleiter wurde ausgefahren, eine Wohnungstür geöffnet: Eine angebliche „Gasexplosion“ im Holzkirchner Ortsteil Marschall am späten Dienstagabend (7. März) entpuppte sich als eine offenbar bewusste Irreführung, ausgelöst über die Nora-App, die offizielle Notruf-App der Bundesländer. Die Holzkirchner Polizei hat Ermittlungen zur Person aufgenommen, die den Notruf missbräuchlich abgesetzt hat.

Nach Mitteilung der Polizei Holzkirchen meldete die Nora-App am Dienstag gegen 22.30 Uhr eine Gasexplosion, die sofort alarmierten Rettungskräfte eilten zu dem im Notruf hinterlegten Mehrparteien-Haus nach Marschall. „Dort war aber niemand, kein Brand und keine Person“, berichtet Holzkirchens Feuerwehr-Kommandant Ludwig Würmseer.

Da in der Alarmierung von Zimmerbrand und „Person in Gefahr“ die Rede gewesen war, nutzte die Holzkirchner Feuerwehr ihre Drehleiter, um via Balkon an die Fenster der Dachgeschoss-Wohnung zu klopfen. „Wir konnten keinerlei Rauch oder Brandgeruch feststellen“, sagt Würmseer. Auf Anordnung der Polizei öffnete die Feuerwehr schließlich die Wohnungstür – ohne die Tür zu beschädigen, wie Einsatzleiter Würmseer betont. Es war niemand zu Hause. „Ein möglicher Gasaustritt oder eine Gasexplosion konnten vor Ort ausgeschlossen werden“, heißt es im Pressebericht der Holzkirchner Polizei.

Die Aktiven der Holzkirchner und Föchinger Feuerwehr zogen wieder ab. „Außer Spesen nichts gewesen“, bilanziert Würmseer, „ärgerlich, aber das gehört zu unserem Geschäft.“

Die Polizei jedoch legt den nächtlichen Einsatz in Marschall nicht einfach zu den Akten. Laut Pressebericht sind strafrechtliche Ermittlungen zur Person angelaufen, die den Notruf abgesetzt hat. Wer absichtlich oder wissentlich Notrufe oder Notzeichen missbraucht oder einen Notfall vortäuscht, bei dem die Hilfe anderer erforderlich ist, dem droht laut Strafgesetzbuch (§ 145) eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe.

