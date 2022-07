Gasversorgung in Holzkirchen: Droht die Abschaltung?

Von: Andreas Höger

Teilen

Gaszähler in einem Einfamilienhaus. (Symbolbild) © Ulmer/imago

Die Angst geht um bei Gaskunden: Wohin gehen die Preise, wie wird der Winter? Der Gemeindewerke-Chef erklärt, wie warm sich die Holzkirchner anziehen müssen.

Holzkirchen – Gas war lange billig und einfach zu haben. Auch in Holzkirchen haben viele zugegriffen: 1500 Abnehmer beliefern die Gemeindewerke. Drohen ihnen Preisexplosionen oder gar Abschaltungen? Gemeindewerke-Chef Albert Götz sieht die Lage weniger dramatisch. „Maßvolle“ Preiserhöhungen seien zu erwarten. Mit Abschaltungen aber müsse niemand rechnen – fast niemand.

Die Angst geht um bei Gaskunden. Aus der Ampel-Koalition in Berlin kommen immer wieder Hinweise, dass es ein schwieriger Heiz-Winter werde angesichts der gedrosselten Lieferungen aus Russland. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am 23. Juni die Alarmstufe des Notfallplans in Deutschland ausgerufen. „Die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es aktuell aus dem Wirtschaftsministerium in Berlin.

Albert Götz Leiter der Gemeindewerke © Thomas Plettenberg

„Ich sehe da nicht so schwarz wie die Bundesregierung“, sagt Albert Götz, Leiter der Gemeindewerke Holzkirchen. Doch auch er stellt fest: „Der Gasmarkt funktioniert nicht mehr, es sind zu viele Spekulationen unterwegs.“ Als örtlicher Versorger bedienen die Gemeindewerke aktuell 1500 Kunden im Gemeindegebiet,. vom Einfamilienhaus und Wohnblock bis zur großen Gewerbe-Produktion. 70 Prozent des Gemeindegebiets verfügen über Gasanschlüsse. Jährlich fließen etwa 100 Gigawattstunden (GWh) durch Holzkirchner Leitungen. Zum Vergleich: Österreich war Anfang Juli beunruhigt, weil weniger als 100 GWh in die nationalen Speicher flossen – pro Tag.

in Holzkirchen droht nur wenigen Kunden Abschaltung

Holzkirchner Kunden müssen sich laut Götz keine großen Sorgen machen, plötzlich nicht mehr beliefert zu werden. 99 Prozent sind laut Notfallplan als „geschützte Kunden“ gelistet. „Da wird in Deutschland sehr viel abgeschaltet, ehe ein Holzkirchner Kunde vom Netz muss“, versichert Götz. Aber es gibt sie, die „Abschaltkunden“, darunter auch große Firmen. Laut Götz kann man sie an einer Hand abzählen. „Wir stehen in Kontakt.“ Sollte die Abschaltung tatsächlich angeordnet werden, „werden wir das schonend umsetzen“.

Preislich müssen sich die Holzkirchner Gas-Kunden vermutlich auf eine Erhöhung zum Jahreswechsel gefasst machen. „Die Tendenz geht nach oben, ganz klar“, sagt Götz. Eine „Explosion“ sei jedoch nicht abzusehen. Der Aufsichtsrat der Gemeindewerke (Bürgermeister und Gemeinderäte) habe immer nur „maßvolle“ Erhöhungen zugelassen. „Ich empfehle allen Kunden, ruhig zu bleiben. Gigantische Sprünge wird es nicht geben.“

Dabei zahlen die Gemeindewerke schon jetzt deutlich mehr bei ihren Großhändlern. Gekauft werden jeweils Pakete, nicht immer beim gleichen Anbieter. Bis zu drei Jahre laufen diesen Pakete. Die alten, „günstigen“ Lieferzusagen laufen irgendwann aus, die neuen sind deutlich teurer. „Die Kunst ist, beim Einkaufen den Spotmarkt und den Terminmarkt gut zu koordinieren.“

Günstiges Gas behinderte lange nachhaltige Investitionen

Der Energie-Markt sei wieder ins Rollen gekommen, stellt Götz fest. „Das meiste Geld kann man derzeit mit alten Kohlekraftwerken verdienen.“ Das vergleichsweise günstige Gas habe lange Investitionen in nachhaltige, regionale Energiequellen behindert. Als es um die Vermarktung der Holzkirchner Geothermie-Energie ging, „mussten wir uns bei möglichen Abnehmern wirtschaftlich immer am günstigen Gas messen lassen“, betont der Gemeindewerke-Chef. Noch heute würden bei Neubauten Gas-Anschlüsse bestellt.

Allerdings steht die Geothermie-Fernwärme seit Beginn des Ukrainekriegs und der Gaskrise bei den Holzkirchnern deutlich höher im Kurs. Die Nachfrage hat sich verdreifacht. Doch hoppla hopp lassen sich die dicken Fernwärme-Rohre nicht durchs Holzkirchen ziehen. „Zudem gibt es Lieferprobleme bei den Rohren“ seufzt Götz, „die Termintreue ist eine Katastrophe geworden.“ Just-in-time-Belieferung der Baustellen funktioniere schon länger nicht mehr, so Götz. „Wir fangen erst zu graben an, wenn wir die Rohre im Hof liegen haben.“

avh