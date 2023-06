Gefährliche Zigarettenkippen: Brand in Roggersdorfer Straße - Auto in Oberlaindern fängt Feuer

Von: Andreas Höger

Fertig geraucht - und jetzt? Bitte die Zigarette nicht im Blumenkasten ausdrücken, das kann einen Brand auslösen. © Christin Klose/dpa-tmn

Achtlos weggeschnippte Zigarettenkippen entzündeten sich am Montag in der Roggersdorfer Straße in Holzkirchen. Die Polizei warnt: Angesichts der anhaltenden Trockenheit steigt die Gefahr von Wald- und Wiesenbränden.

Holzkirchen - Seit Wochen fehlt Regen, die lange Trockenperiode hat die Oberflächen der Böden ausgedörrt. Eine kleine, noch leicht glimmende Zigarettenkippe kann zur großen Gefahr werden. Am Montagnachmittag (12. Juni) rauchte es aus einem Kanaldeckel in der Roggersdorfer Straße - glücklicherweise ohne Folgen. Nach Angaben der Polizei hatten sich Zigarettenstummel entzündet.

Gegen 13.40 Uhr informierte eine besorgte 32-jährige Anwohnerin die Polizei über Rauchentwicklung aus einem Kanaldeckel vor ihrem Wohnhaus in der Roggersdorfer Straße. Die Feuerwehr Holzkirchen rückte in kleiner Besetzung aus. Bei Öffnung des Kanaldeckels konnten laut Pressemitteilung mehrere Zigarettenstummel festgestellt werden.

Eindringlich warnt die Holzkirchner Polizei alle Raucher davor, Zigarettenreste auf Straßen oder gar in Wald und Flur wegzuwerfen. Derzeit besteht akute Waldbrandgefahr (Stufe 4 von 5). Offenes Feuer ist deswegen grundsätzlich zu vermeiden. Zigarettenkippen müssen sicher entsorgt werden, „keinesfalls in der Natur“, wie es im Polizeibericht heißt.

Das Waldbrandrisiko durch Zigaretten ist laut Polizei besonders hoch. Trockene Wiesen und Felder können durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen schnell in Brand geraten.

Schwelbrand in Oberlaindern

Ebenfalls am Montag (12. Juni), gegen 17 Uhr, geriet ein Auto in Oberlaindern (Gemeinde Valley) in Brand. Laut Polizei startete ein 57-jähriger Valleyer seinen Pkw vor seinem Wohnhaus. Dabei vernahm er nach kurzer Zeit Brandgeruch und stellte fest, dass Rauch aufstieg. Nach Angaben der Polizei schmorte eine Dämmmatte zwischen Getriebe und Führerhaus.

Mit einem Feuerlöscher kontrollierte der 57-Jährige den Schwelbrand so lange, bis die Freiwillige Feuerwehr eintraf und den Brand löschte. mutmaßlich, so die Polizei, wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst. Ein Fehlverhalten des Pkw-Besitzers sei nicht erkennbar gewesen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 350 Euro.

