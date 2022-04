Gefälschter Impfnachweis: Holzkirchner verurteilt

Wegen Urkundenfälschung

Die Fälschung war ihm 200 Euro wert: Weil er mit einem gefälschten Impfnachweis in einer Apotheke aufgeflogen ist, musste sich ein Holzkirchner nun wegen Urkundenfälschung verantworten. Er wurde verurteilt.

Holzkirchen – Lange war die Rechtslage nicht eindeutig, wie mit gefälschten Impfdokumenten umgegangen werden sollte. Seit 24. November 2021 allerdings gilt Derartiges in juristischer Hinsicht ganz offiziell als Urkundenfälschung. Einer solchen hat sich ein Holzkirchner (24) schuldig gemacht. Nicht mal eine Woche nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung klebte er einen gefälschten Biontech-Aufkleber in seinen Impfpass. Damit spazierte er in eine Apotheke in der Marktgemeinde, wo er sich den digitalen Impfnachweis erschleichen wollte. Doch der 24-Jährige wurde von einer Angestellten der Apotheke überführt.

Die Tat habe sein Mandant begangen, räumte Verteidiger Bernhard Beer ein. „Allerdings hat er den Corona-Aufkleber nicht selbst eingeklebt“, fügte der Anwalt an. Am Bahnhof in Holzkirchen habe der 24-Jährige den Aufkleber gekauft – für 200 Euro. Der Kontakt zum Aufkleber-Verkäufer sei „durch Mundpropaganda in Holzkirchen“ zustande gekommen. Selbst kenne der 24-Jährige den Verkäufer nicht.

Gefälschter Impfpass: Mann fliegt in Apotheke auf

Dann sei er damit in eine Apotheke spaziert, um sich den digitalen Impfnachweis ausstellen zu lassen, so Beer. „Er wollte einfach einen haben.“ Da habe sich sein Mandant „genau den falschen Zeitpunkt“ ausgesucht, erkannte der Rechtsanwalt, „denn jetzt braucht man ja größtenteils gar keinen mehr“.

Kurze Zeit nach der Tat seien sechs Polizisten in die Wohnung des Holzkirchners einmarschiert, um nach dem gefälschten Impfausweis zu suchen. „Den hatte er damals aber schon nicht mehr“, erklärte Beer. „Kurz nach dem Apothekenbesuch hat er ihn weggeschmissen.“

Dass das Dokument des 24-Jährigen gefälscht war, wusste auch Richter Walter Leitner. Er sah sich den Auszug aus dem sogenannten Chargen-Checker genauer an. „Es wurde kein passender Datensatz gefunden“, verlas der Richter. Beide Impfungen vom April und Mai 2021 sowie der Comirnaty-Aufkleber samt Arztunterschrift waren allesamt Fälschungen.

„Offensichtlich nicht einsichtig“

Bis heute ist der Impfstatus des Angeklagten unverändert, was dem Staatsanwalt ein Dorn im Auge war. „Sie sind offensichtlich nicht einsichtig, da Sie weiterhin nicht geimpft sind.“ Die Urkundenfälschung, an der kein Zweifel bestand, bezeichnete der Staatsanwalt als „überflüssige Sache“. Wenigstens sei der Holzkirchner Ersttäter und habe sich geständig gezeigt. Als Strafmaß forderte er eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 40 Euro.

Dem 24-Jährigen gehe es um die Zahl der Tagessätze, machte der Verteidiger deutlich. Sein Mandant wolle „die magische Grenze“ von 90 Tagessätzen nicht überschreiten, damit das Führungszeugnis blütenweiß bleibt. Dass die Tat des Angeklagten überflüssig war, sah der Verteidiger dennoch ein. „Hätte er das Ganze eine Woche vorher probiert, dann würden wir hier heute nicht sitzen“, konstatierte Beer.

Den Gefallen, dass das Führungszeugnis sauber bleibt, tat Richter Leitner dem Holzkirchner. Er brummte ihm 80 Tagessätze à 35 Euro auf. „Meiner Meinung nach war das auch schon vor dem 24. November eine Urkundenfälschung“, erklärte Leitner. Seiner Erfahrung nach kämen Angeklagte, die wegen gefälschter Führerscheine oder Personalausweise vor Gericht säßen, aber auch mit 100 Tagessätzen oder weniger davon. Leitner: „Deshalb reichen hier aus meiner Sicht bei einem gefälschten Impfausweis für einen Ersttäter 80 Tagessätze aus.“

