In der Fremde bei Freunden: Wie geflüchtete Ukrainer Ostern in Holzkirchen feiern

Eine neue Gemeinschaft, die sich gut versteht: Das Holzkirchner Ehepaar Peter und Eva Stenz (außen) haben Alla und ihre Tochter Anastasiia aufgenommen, die Hals über Kopf vor den Bomben Putins aus Charkiw fliehen mussten. Das Osterfest wollen sie gemeinsam begehen. © Thomas Plettenberg

Die Bombe schlug am 24. Februar ein, nicht weit von ihrem Haus in Charkiw. Alla (39) und Tochter Anastasiia (16) flohen nach Westen. Seit einem Monat leben sie in Holzkirchen.

Holzkirchen – Das Osterfest, das orthodoxe Pascha, rückt näher. In der Ukraine gehört es zu den wichtigsten Familienfesten, im Kalender findet es rund eine Woche nach den deutschen Feiertagen statt. „Wir bemalen Eier, der Tisch biegt sich vor Essen und alle kommen zusammen“, sagt Alla. So war es immer. Dieses Jahr aber nicht mehr. Putins Mordsoldaten wüten im Land. Die 39-Jährige ist mit ihrer Tochter in Holzkirchen gestrandet, 2200 Kilometer von der Heimat entfernt. Sie will tapfer sein. „Wir sind voller Zuversicht“, sagt sie im Gespräch. Viele Menschen hätten sie kennengelernt, die ihnen Mut zusprachen. „Und unsere Heimat gibt uns Kraft“, sagen beide, „wir sind Ukrainerinnen.“

Der 24. Februar hat für Alla und Anastasiia alles verändert. Als die Bombe einschlug, rannte Anastasiia zu ihrer Mutter. „Ich habe ihr gesagt, dass wir Krieg haben und hier weg müssen“, erinnert sich die 16-Jährige. Ihre Mutter dachte im ersten Moment an ein Feuerwerk, sie konnte nicht glauben, dass Putins Soldaten tatsächlich die Ukraine überfallen. Die 39-Jährige arbeitet als Buchhalterin und ist für die Gehaltsüberweisungen zuständig. Ihr Chef bat sie, die nächsten Gehälter schnell zu überweisen, damit die Angestellten zu Geld kämen. Da schlug 50 Meter vom Büro die nächste Bombe ein.

16-Jährige stand kurz vor den Prüfungen und ihrem Abschlussball

Mutter und Tochter packten eine Tasche und stiegen in einen Zug nach Lwiw. 20 Stunden. Weiter ging’s im Bus nach Prag und mit dem Zug nach München, wo sie zwei Wochen bei einer Familie unterkamen. Seit vier Wochen wohnen sie jetzt bei Eva (52) und Peter Stenz (51) in Holzkirchen. „Peter und ich waren uns einig“, sagt Eva Stenz, „wir haben Platz und wollen geflohene Menschen aufnehmen.“

Das Miteinander, es funktionierte von Beginn an harmonisch. „Wären die Umstände nicht so traurig, wäre es noch schöner. Die beiden Frauen bringen eine unheimlich gute Energie mit“, sagt Peter Stenz. Die Kommunikation läuft über Anastasiia auf Englisch und mittels Online-Übersetzer. Die 16-Jährige trauert um ihr altes Leben. „Gerade noch habe ich mich auf die Abschlussprüfung und den Abschlussball vorbereitet – und plötzlich war alles anders.“ Um sich selbst, sagt sie, habe sie sich nicht viele Sorgen gemacht. „Ich dachte an meine Großeltern, die einen Hof direkt an der russischen Grenze haben und ihre Tiere nicht allein lassen wollten.“

Mittels Whatsapp und Telegram hält die Teenagerin Kontakt zu Freundinnen. „Alle sind geflohen, die meisten Richtung Westen. Es geht allen gut.“ Seit kurzem besucht sie eine Auffangklasse in Miesbach. „Bald wechseln wir in Klassen mit deutschen Schülern, darauf freuen wir uns alle“, sagt die 16-Jährige.

Geflüchtete will erst Deutsch lernen und dann arbeiten

Mutter Alla würde gerne Geld verdienen. „Ich habe auch schon als Floristin gearbeitet“, sagt sie. Bevor sie einen Job antritt, will sie aber einen Deutsch-Intensivkurs belegen. Ohne die Sprache zu sprechen, das weiß sie, macht eine Arbeit in Deutschland kaum Sinn. Bis dahin will sie nach Möglichkeit anderen Geflüchteten helfen.

Jetzt aber steht Ostern an, zunächst das bayerische Ostern. Zusammen mit ihrer Gastfamilie wollen die beiden Ukrainerinnen in die Kirche gehen. Alla hat schon für Familie Stenz gekocht und kann sich gut vorstellen, ein typisch ukrainisches Gericht für Ostern zu kochen. „Wir wären immer gerne mal als Touristen durch Europa gereist“, sagen die beiden Frauen. Dass sie als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, macht sie traurig, „Aber wir haben auch großes Glück mit Eva und Peter“, sagen sie, „besser kann man es nicht treffen“.

