„Der Gegner muss mitspielen“

Von: Joshua Eibl

Ein Holzkirchner muss kräftig einstecken: David Bittner (hinten, liegend) wird im neuen „Tatort“ bei Hooligankämpfen gewürgt. © Foto: SR/Manuela Meyer

Der Holzkirchner David Bittner erklärt, warum er mit dem Wrestling angefangen hat und wie er zu seiner Rolle im Tatort kam.

Holzkirchen – Prügel einzustecken und auszuteilen, damit kennt sich David Bittner aus. Der 24-Jährige aus Holzkirchen – von Beruf Fahrlehrer – ist zwar kein Raufbold. Aber er ist als Wrestler aktiv: Als Dave Blane lässt er in der Wrestling-Liga der EWS Erding die Fäuste und seine Gegner fliegen. Nun muss er an der Seite seiner Wrestler-Kollegen kräftig einstecken – für einen Fernseh-Krimi: In der „Tatort“-Folge „Die Kälte der Erde“, die am Sonntag, 29. Januar, um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, kämpft Bittner als Fußball-Hooligan um sein Leben. Im Interview verrät der 24-Jährige, wie es dazu kam und wie die drei Drehtage liefen.

Herr Bittner, wie wird man als Wrestler Schauspieler im „Tatort“?

David Bittner: (lacht) Das war tatsächlich sehr witzig. Wir hatten ein Trainingsseminar der Liga in Saarbrücken, und eine Woche später fragte die ARD an, ob die Liga Leute kennt, die vor der Kamera stehen wollen.

Und wie sind Sie überhaupt zum Wrestling gekommen?

Bittner: Wrestling hat mich schon als Kind begeistert, vor allem das amerikanische WWE (World Wrestling Entertainment) hat mich inspiriert. Mit 18 Jahren hab ich dann selbst mit dem Wrestling angefangen.

Wie lässt sich Ihr Beruf als Fahrlehrer mit dem Wrestlen vereinbaren?

Bittner: Ich brauche für die Wettkämpfe einen zeitlich flexiblen Beruf, vom Wrestling kann in Europa leider niemand leben.

Wie lief es als Komparse im „Tatort“?

Bittner: Ich habe sogar einen Extradrehtag bekommen, weil ich dort mit meinen damals langen roten Haaren sofort aufgefallen bin. Ich habe mich immer präsent in die Mitte gestellt, dass sie mich nehmen mussten.

Sie waren sicher nervös. Haben Sie überhaupt einen Ton rausbekommen?

Bittner: Ich bin mir nicht sicher, ob das reingekommen ist, aber wir haben auch Tonaufnahmen gemacht.

Wie liefen die Drehtage ab?

Bittner: In den ersten beiden Tagen im April ging es um die Anfangs- und Endszene mit ihren großen Kampfszenen.

Wurden Sie einfach in zwei Hooligangruppen eingeteilt, oder haben Sie genaue Anleitungen bekommen?

Bittner: Wir haben uns vor den eigentlichen Drehtagen in der Trainingshalle getroffen. Dabei wurde geschaut, was wir an Schlägen und Keilereien überhaupt können. Das konnten wir dann auch beim Dreh selbst umsetzen.

Und beim Dreh selbst?

Bittner: Dort waren der Kamerawinkel und die Energie der Szene sehr wichtig. Wenn irgendwo jemand hinfliegen sollte, haben sie uns das gesagt. Ansonsten hatten wir relativ viele Freiheiten. Mir war von Anfang an klar, dass ich mit meinen Haaren für die Hooligan-Szene richtig reinpassen würde. Es sollte nach einer Straßenkeilerei aussehen, als hätten wir keine große Erfahrung. Ich habe aber schon mal geschaut, dass ich von einer kleinen Erhöhung runtergesprungen bin, sodass es auch etwas anderes gibt als nur draufhauen.

Gab es auch Stuntmänner?

Bittner: Ja. In einer Szene in einem verlassenen Stahlwerk gab es einen vier Meter hohen Stahlturm, von dem einer runtergesprungen ist. Das hätte ich schon auch gerne gemacht (lacht).

Was haben die Stuntmänner anders gemacht?

Bittner: Nicht viel eigentlich. Ab und zu sind sie einfach von einem höheren Punkt runtergesprungen, weil es ihnen mehr zugetraut wurde. Aber sonst haben sie sich mehr uns angeglichen.

Wie liefen die Kampfszenen ab?

Bittner: Das kann ich nicht sagen. Ohne zu viel vom Tatort zu verraten, ist das schwierig.

Versuchen Sie es doch mal.

Bittner: (lacht) Wir wurden aus dem Hinterhalt angegriffen, als sich die zwei Hooligangruppen für einen Kampf treffen wollten.

Hätten Sie Lust, noch mal im Fernsehen verprügelt zu werden?

Bittner: Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, wenn jemand auf mich zukommen würde.

Was sagt denn die ARD zu Ihren Zukunftsplänen?

Bittner: Die waren voll des Lobes. Sie sagten, es war sehr unkompliziert, mit uns zu arbeiten, Wir haben darauf geachtet, dass es auch vor der Kamera gut aussieht und man auch mal bewusst daneben schlagen kann.

Sie sind Wrestler. Gibt es Parallelen zwischen der Filmindustrie und Ihrem Sport?

Bittner: Das Skript ist sehr wichtig. Und man ist immer darauf angewiesen, dass der Gegner auch mitspielt in seiner Rolle.