Geldwechsel-Trick: Diebin fischt EC-Karte aus Geldbeutel einer 61-Jährigen

Mit dem Geldwechsel-Trick erbeutete eine Unbekannte am Samstag (20. August) eine EC-Karte auf dem Holzkirchner Aldi-Parkplatz (Symbolbild).

Auf Aldi-Parkplatz

In Holzkirchen sind wieder „Geldwechsel“-Gauner unterwegs: Auf dem Aldi-Parkplatz fischte eine Diebin am Samstag (20. August) einer 61-Jährgen die EC-Karte aus dem Geldbeutel.

Holzkirchen - Die Unbekannte war so geschickt, dass die Bestohlene den Diebstahl anfangs gar nicht bemerkte. Mit dem „Geldwechseltrick“ griff sich eine Diebin am Samstag (20. August) auf dem Aldi-Parkplatz in Holzkirchen die EC-Karte einer 61-jährigen Holzkirchnerin.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Geschädigte, eine 61-jährige Holzkirchnerin, von einer bislang unbekannten Frau am Samstagvormittag angesprochen, ob sie ihr eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Als die Geschädigte der Unbekannten das Kleingeld aushändigte, nutzte diese die Übergabe der Münze und zog der Holzkirchnerin die EC-Karte aus dem Geldbeutel. Das Fehlen der Karte fiel kurze Zeit später an der Aldi-Kasse auf, als die 61-Jährige bezahlen wollte.

Die unbekannte Täterin wird beschrieben als etwa 1,65 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Bekleidet war sie mit einer bläulichen Carmenbluse mit kurzen Ärmeln und Muster, sie trug extrem lange, wellige Haare.

Wer kann Angaben zu der noch unbekannten Frau machen? Womöglich wurden auf dem Aldi-Parkplatz oder vor anderen Discountern weitere Kunden angesprochen? Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024 / 90740 entgegen.

Mit der „Geldwechsel“-Masche haben Unbekannte immer wieder Erfolg, zuletzt auch in Holzkirchen. Im Februar 2022 sprach ein Taschendieb auf dem Holzkirchner Marktplatz einen 73-jährigen Holzkirchner an, ebenfalls mit der Bitte, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der Rentner war hilfsbereit und öffnete seine Geldbörse. Geschickt griff sich der Dieb dabei mehrere Scheine, insgesamt ein niedriger dreistelliger Betrag. Womöglich der gleiche Täter hatte bereits im November 2021, ebenfalls im Ortskern, mit dem „Geldwechsel“-Trick Erfolg. Gezielt war damals ein Opfer angesprochen worden, das zuvor Bargeld abgehoben hatte.

