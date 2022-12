Gasbohrung: Marktgemeinde zeigt Investor kalte Schulter - Firma gibt nicht auf

Von: Andreas Höger

Gefährlicher Nachbar? Unweit des Geothermie-Standorts in der Alten Au will ein Unternehmen ein Gasfeld unter Holzkirchen anzapfen. Die Gemeinde wird aber wohl keinen Bohrplatz freigeben. © thomas Plettenberg

Aus anfänglicher Skepsis schält sich eine klare Ablehnung heraus: Die Marktgemeinde wird sich wohl deutlich gegen die Pläne des Unternehmens Terrain Energy aussprechen, ein Erdgas-Feld unter Holzkirchen anzuzapfen. Der Investor gibt jedoch nicht auf und verfolgt jetzt einen Plan B.

Holzkirchen – Direkt unter dem nördlichen Ortskern Holzkirchens, in 4200 Metern Tiefe, liegt ein lukratives „Gasziel“, wie es im Fachjargon heißt. Mindestens 650 Millionen Kubikmeter Erdgas werden dort vermutet. Eine Menge, die immerhin reichen würde, ganz Bayern in einem harten Winter eine Woche mit Gas zu versorgen – so hat es sich Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) vorrechnen lassen.

Tatsächlich würde die Firma Terrain Energy, die ihren Sitz in München hat und zur englischen Evoterra-Gruppe gehört, das Vorkommen nicht in einer Woche ausschöpfen, sondern nach und nach, für zehn bis 17 Jahre. Den Zugriff auf diesen Erdschatz erlaubt eine vom Bergamt Südbayern ausgestellte Bohrlizenz für das großräumige Erlaubnisfeld „Egmating“, das Holzkirchen einschließt. 2021 wurde diese „Aufsuchungs-Erlaubnis für Kohlenwasserstoffe“ bis Ende November 2024 verlängert.

Schon 2019 war Marcus Endres, Geschäftfsührer von Terrain Energy, im Rathaus vorstellig geworden. Sein Plan: Die Marktgemeinde, die dank ihres 70 Millionen Euro teuren Geothermie-Projekts viel Know-how in Sachen Holzkirchner Untergrund zu bieten hat, ins Boot holen und eine Erdgas-Bohrung als Joint Venture realisieren. Als nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Gas knapp wurde und die Preise explodierten, bekam das Projekt ungeahnte Brisanz – und Endres drückte aufs Tempo.

Doch seine Angebote, darunter die Aussicht auf eine zehnprozentige Gewinnbeteiligung, lösten im Rathaus wenig Begeisterung aus. Im Gegenteil. „Wir fürchten, dass eine Entnahme von Erdgas die Seismik so verändert, dass unsere Geothermie beschädigt werden könnte“, sagt Bürgermeister Schmid.

Ein 26-seitiges „Unbedenklichkeits“-Gutachten des Unternehmens ließ der Rathauschef von Geologen seines Vertrauens checken – der Firma Erdwerk, die das Geothermie-Projekt begleitete. „Demnach weist das Gutachten der Firma nicht unerhebliche handwerkliche Fehler auf“, sagt Schmid. Aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium, das laut Schmid „zwischen den Stühlen sitzt“, kam die Empfehlung, ein drittes, unabhängiges Risiko-Gutachten zu beauftragen.

Deutliches Signal an den Investor

Schmid jedoch will sich darauf nicht einlassen und mit offenen Karten spielen. Da weder Wirtschaftsministerium noch Investor für mögliche Geothermie-Schäden haften wollen, werde er dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Dienstag, 6. Dezember, empfehlen, das Gas-Projekt abzulehnen. „Es soll ein Signal sein: Ihr seid hier nicht willkommen.“

Für das Unternehmen wäre das ein Rückschlag. Die Gemeinde hätte nicht nur beim „Bürgerdialog“ und der öffentlichen Akzeptanz helfen können, sondern wäre im Besitz zweier gut geeigneter Erdgas-Bohrplätze in der Alten Au (nahe der Geothermie) und bei Marschall (neues Bauhof-Gelände). „Es gibt andere Bohrplatz-Optionen, in privater Hand und auch in anderen Gemeinden“, sagt Geschäftsführer Endres und gibt sich kämpferisch, „mit der Gemeinde wäre es einfacher gewesen, aber wir sind nicht auf sie angewiesen.“

Um das Gutachten-Patt aufzulösen, bereitet Terrain Energy derzeit einen Antrag zur „gewerblichen Erlaubnis zur Förderung von Kohlenwasserstoffen“ vor, der direkt im bayerischen Wirtschaftsministerium gestellt wird. Einen konkreten Bohrplatz müsse man dafür noch nicht nennen, sagt Endres: „Uns ist wichtig, dass jetzt alle Behörden und Träger öffentlicher Belange gehört werden.“ Der Geschäftsführer geht davon aus, dass sich dabei keine Ausschlusskriterien ergeben und das Ministerium möglichst schon bis April die Erlaubnis zur Erdgas-Förderung bei Holzkirchen erteilt.

„Wir müssen jetzt loslegen“, sagt Endres, der betont, dass sein Unternehmen auf die umstrittene Fracking-Technik verzichtet. Konventionell gefördertes, heimisches Gas könne helfen, die Brücke zur Energiewende zu schlagen. Andererseits weiß der Unternehmer, dass sich das politische Fenster für Erdgas-Förderung in Deutschland bald wieder schließen könnte. Rund eine Million Euro steckte Terrain Energy bereits in das Projekt. Die sieben bis zehn Millionen Euro für die Bohrung, sagt Endres, „die stehen bereit“.

