Gemeinderat diskutiert über Wahlwerbung

Kein Platz für die ÖDP: Bei den Bundestagswahlen 2021 hatte die Partei mancherorts keine Gelegenheit, zu plakatieren. Die Wand an der Rosenheimer Straße etwa war den sieben großen Parteien vorbehalten. © archiv TP

Voraussichtlich am 19. Juli diskutiert der Holzkirchner Gemeinderat über die Regeln, nach denen Parteien vor Wahlen plakatieren dürfen. Hintergrund ist die Unzufriedenheit der ÖDP, die sich bei der zurückliegenden Bundestagswahl im Nachteil sah.

Holzkirchen – Peter Limmer ist nicht nur stellvertretender Kreisvorsitzender der ÖDP – er ist auch Fußball-Fan. Deshalb zieht er ein Beispiel aus der Welt des Fußballs heran, um zu verdeutlichen, dass er die Regeln der Wahlwerbung als ungerecht empfindet: „Wenn ein Erstligist auf einen Zweitligisten trifft, beginnt das Spiel immer mit 0:0 und nicht mit einem 1:0 für den Erstligisten, nur weil er der Stärkere ist.“

Bei der Plakatwerbung vor Wahlen ist das anders. Das deutsche Parteiengesetz sieht zwar vor, dass alle Parteien gleichbehandelt werden sollen, wenn Träger öffentlicher Gewalt – etwa Kommunen – ihnen Einrichtungen zur Verfügung stellen, gleichwohl darf es Unterschiede beim Umfang der Gewährung geben, abhängig von der Bedeutung der Parteien. Diese bemesse sich insbesondere an den Ergebnissen vorausgegangener Wahlen zu Volksvertretungen.

Damit kann sich Limmer abfinden, wohl oder übel. Zumal seine Partei trotzdem immer die Möglichkeit hatte, sich in Holzkirchen vor Wahlen zu präsentieren. Doch das, so sagt er, habe sich 2021 im Vorfeld der Bundestagswahl geändert: Die sieben großen Parteien durften auf den 14 Plätze zählenden Plakatwänden mit je zwei Plakaten werben. Allen übrigen Parteien stand eine zweite Wand zur Verfügung, auf der sie je ein Plakat anbringen durften. Allerdings hatte nur die Hälfte der 22 Standorte in Holzkirchen zwei Plakatwände. Wo nur eine stand, hatten die kleinen Parteien keine Anschlagsfläche, sagt Limmer. „In Fellach und Kleinhartpenning war die ÖDP deshalb nicht präsent. Da ist der Eindruck entstanden, die ÖDP stehe gar nicht zur Wahl.“

Hintergrund ist, dass die Holzkirchner Verordnung über Anschläge in der Öffentlichkeit nur regelt, wo und wie lange die Parteien plakatieren dürfen. Außerdem besagt sie, dass die Wahlanschlagtafeln platzsparend zu nutzen sind, damit allen Parteien ausreichend Fläche zur Verfügung haben. In welcher Reihenfolge und mit wie vielen Plakaten die Parteien werben dürfen, ist nicht Gegenstand der Verordnung. Stattdessen konkretisiert das die Gemeindeverwaltung mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats in nicht öffentlicher Sitzung im Vorfeld von Wahlen, angepasst an die aktuellen Gegebenheiten.

„Die Fraktionsvorsitzenden haben geschaut, wie sie die Verordnung so hindrehen können, dass sie im Vorteil sind“, unterstellt Limmer. Dabei habe die Gemeinde ihre eigene Verordnung missachtet. Schließlich müsse sie auf eine platzsparende Plakatierung achten, damit für alle ausreichend Fläche da sei.

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) weist das zurück. „Wir haben uns nicht rechtswidrig verhalten.“ Es sei ja auch die Expertise der Kommunalaufsicht im Landratsamt eingeholt worden.

Ob rechtswidrig oder nicht: Limmer will mit Blick auf die Landtagswahlen 2023 neue Plakatierregeln durchsetzen. In der letzten Bürgerversammlung hatte er deshalb einen entsprechenden Antrag gestellt. Wie berichtet, sieht dieser vor, dass sich die Reihenfolge der Plakate künftig an der jeweils letzten Wahl orientieren soll. Das wäre aktuell die Bundestagswahl 2021 – bei der es die ÖDP nicht ins Parlament geschafft hat. Außerdem sieht sein Antrag vor, dass jede Partei maximal ein Plakat pro Standort kleben darf. „Dann kommen wir auch zum Zug.“

Die Mehrheit der Bürger votierte, wie berichtet, für den Antrag, weshalb dieser nun im Gemeinderat diskutiert werden muss. Laut Limmer ist es am 19. Juli soweit. Schmid bestätigt zwar, dass man diesen Termin anpeile. Sicher sei es aber nicht, da noch die Stellungnahme vom Landratsamt fehle.

