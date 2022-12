Sorge um Geothermie-Projekt: Gemeinderat will nicht, dass unter Holzkirchen nach Gas gebohrt wird

Kann eine Gasbohrung durch einen Investor das millionenschwere Geothermie-Projekt der Marktgemeinde Holzkirchen gefährden? Der Gemeinderat will kein Risiko eingehen. © Thomas Plettenberg

Unter Holzkirchen liegt ein Schatz: In einer Tiefe von über 3500 Metern vermuten Experten 650 Millionen Kubikmeter Erdgas. Diese Energie will der Gemeinderat aber unangetastet lassen, auch wenn Holzkirchen an der Gasförderung verdienen könnte. Doch nicht alle Ratsmitglieder lehnen Gasbohrungen ab.

Holzkirchen – Die Gaskrise ist längst nicht ausgestanden. Die Lage bleibt angespannt, wie die Bundesnetzagentur erst am Mittwoch mitteilte. Ein Erdgasfeld, wie es direkt unter dem Holzkirchner Ortskern vermutet wird, könnte in dieser Situation helfen – auch wenn die Förderung nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellen würde. „Beim derzeitigen Gasbedarf könnte das Holzkirchner Vorkommen ganz Bayern nur etwa eine Woche versorgen“, veranschaulichte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) im Gemeinderat. Die Münchner Firma Terrain Energy möchte gleichwohl das Gas fördern – nicht nur wenige Wochen, sondern verteilt auf zehn bis 17 Jahre.

Geschäftsführer Marcus Endres schlug der Gemeinde ein Joint Venture vor und bot dafür eine Gewinnbeteiligung von zehn Prozent an. Terrain Energy besitzt bis Ende 2024 die bergrechtliche Erlaubnis, das Holzkirchner Gasfeld anzuzapfen. Die Gemeinde hätte ihr Know-how aus der Geothermiebohrung einbringen und helfen können, das Projekt in der Bevölkerung zu bewerben.

Doch dieses Angebot schlägt die Gemeinde aus und mehr noch: Die Gasförderung wird abgelehnt. Konkret befürchtet das Rathaus, dass Erdgasbohrungen die benachbarte Geothermieanlage schädigen könnten, etwa aufgrund seismischer Bewegungen. Um diese Bedenken auszuräumen, legte Terrain Energy ein Unbedenklichkeits-Gutachten vor – dessen Aussagekraft ein Gutachten der Gemeinde allerdings anzweifelt. So sei das Erdbebenrisiko höher sei als von Terrain Energy angegeben. Und sollte es zu Schäden kommen, sei schwerlich nachzuweisen, ob Geothermie oder Erdgas die Ursache sind. Unklar sei, wer dann haftbar ist. Aus Sicht der Verwaltung, so formulierte es Schmid, sei die Förderung des Gasvorkommens deswegen abzulehnen.

Elisabeth Dasch (SPD) ist gleicher Meinung. Die Gemeinde habe viele Millionen in die Geothermie gesteckt. „Man würde uns für verrückt erklären, wenn wir das Risiko eingehen, dass die Geothermie Schaden nimmt“, erklärte sie. Zudem sei Gas ein Energieträger der Vergangenheit, ergänzte Fraktionskollege Simon Ammer. Robert Wiechmann (Grüne) bezeichnete es als „Treppenwitz“, würde man die nachhaltige Energiegewinnung der Geothermie gefährden. Martin Taubenberger (FWG) forderte den Bürgermeister auf, „alle Hebel in Bewegung zu setzen“, um das Vorhaben von Terrain Energy zu verhindern. Sebastian Franz (CSU) stimmte in den Ablehnungsreigen ein, schränkte aber zugleich ein: „Das kann eines Tages Thema werden.“

Einzig Dirk Kreder (FDP) wünschte sich, nicht nur auf Risiken zu schauen, sondern auch auf mögliche Vorteile. Letztlich gehe es um das Managen der Risiken. „Ich glaube, da gibt es Mittel und Wege“, sagte Kreder. Er verwies auf ein Gasfeld bei Groningen (Niederlande), wo der Staat kräftig an der Förderung verdiene. Auch für Holzkirchen sei das Gas eine „potenzielle Einnahmequelle“. In Falle einer Förderung müssten aber auch für Kreder alle Haftungsfragen vorab geregelt werden.

Letztlich war nur Kreder dafür, einer Gasförderung zuzustimmen. Bürgermeister Schmid kündigte an, im Wirtschaftsministerium vorstellig zu werden und die Position der Gemeinde zu erläutern. Er nehme dabei den Rückenwind aus dem Gemeinderat mit.

Terrain Energy hat das Projekt indes nicht aufgegeben. Laut Endres bereite man einen Antrag auf Fördererlaubnis direkt im Wirtschaftsministerium vor. Nach der Anhörung aller Träger öffentlicher Belange hofft das Unternehmen auf eine ministerielle Erlaubnis im Frühjahr. Erst dann werde man sich um geeignete Bohrplätze kümmern. Das dürfte nicht leicht werden: Die bisher favorisierten Bohrplätze, bei Marschall und in der Alten Au, liegen auf gemeindlichem Grund.

ANDREAS WOLKENSTEIN

