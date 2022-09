Gemeinsam flexibel mobil: Rufbus „Hoki“ startet

Von: Katrin Hager

Einstieg in den individualisierten ÖPNV: Am Marktplatz stellten (v.l.) die Omobi-Gründer Robert Schotten und Clemens Deyerling, Landrats Olaf von Löwis und Bürgermeister Christoph Schmid den neuen Rufbus vor. © Christian Scholle

Er kommt auf Buchung via App oder Telefon und sammelt die Fahrgäste an 150 Stellen im ganzen Gemeindegebiet ein: In Holzkirchen ist der Rufbus „Hoki“ gestartet – ÖPNV nach Bedarf.

Holzkirchen – Im Öffentlichen Personennahverkehr in der Marktgemeinde bricht ein neues Zeitalter an: Der „Hoki“ kurvt seit wenigen Tagen durch Holzkirchen und seine Ortsteile. Nun wurde der Rufbus offiziell vorgestellt. Er kommt auf Zuruf via App oder Telefon und sammelt die Fahrgäste an 150 Stellen im ganzen Gemeindegebiet ein.

Was seit Jahren im Gemeinderat beraten und mit Expertenhilfe im Rathaus ausgetüftelt wurde, hat konkrete Gestalt angenommen mit zwei komfortablen Siebensitzer-Kleinbussen mit „Hoki“-Logo. Sie sollen den ÖPNV in der Marktgemeinde flexibel nach Bedarf der Bürger bedienen. Betrieben wird der Bedarfsverkehr von dem Unternehmen Omobi mit Sitz im Kreis Garmisch-Partenkirchen, die Busse fahren daher mit Garmischer Nummernschild. Die Gemeinde rechnet mit jährlichen Kosten von etwa 540 000 Euro, beantragte Förderungen nicht abgezogen. Das On-demand-System ersetzt zwei Ortsbuslinien, die kaum genutzt wurden; die rege frequentierte Ortsbuslinie 1 zwischen Bahnhof und Gewerbegebiet läuft weiter.

Kleinbusse sind von Montag bis Samstag im Einsatz

„Hoki“ ist weder Taxi noch Linienbus, sondern bündelt Buchungen nach Bedarf zu gemeinsamen Routen. Gemeinsam flexibel mobil sein, laute die Devise, erklärt Bürgermeister Christoph Schmid. Zwar darf der „Hoki“ die Bürger nicht an der Haustür abholen, das schließt das Personenbeförderungsgesetz aus. Aber das Netz, das während der Betriebszeiten von Montag bis Donnerstag von 6 bis 20 Uhr, freitags von 6 bis 1 Uhr sowie samstags von 10 bis 1 Uhr bedient wird, ist engmaschig: 90 Haltestellen gibt es in Holzkirchen und seinen Ortsteilen, die in den kommenden Wochen laut Eva-Maria Schmitz von der Standortförderung im Rathaus mit „Hoki“-Schildern gekennzeichnet werden. Hinzu kommen 60 weitere, die in der App angezeigt werden.

Mit der „Hoki“-App soll praktischerweise die Buchung erfolgen, spontan oder als Fixtermin vorab. Wer kein Smartphone hat, kann nach Registrierung alternativ anrufen (0 80 24 / 6 49 76 99). Auf den Bedarf der Fahrgäste wird dann der „Fahrplan“ maßgeschneidert. Eine Künstliche Intelligenz (KI) berechnet in Echtzeit die effektivste Route, erklärt Clemens Deyerling, der mit Robert Schotten Omobi gegründet hat. Die Frage, mit welchen Wartezeiten bei Buchungen in etwa zu rechnen ist, kann er nicht beantworten. Sie hängt ab vom Anfrage-Aufkommen und der Kompatibilität der Routen.

Abgerechnet wird pro Fahrt

Abgerechnet wird pro Fahrt: Für Erwachsene sind regulär zwei Euro fällig, für Kinder und Senioren ein Euro, Inhaber der Hoki-Card für Bedürftige fahren gratis. Aktuell ist nur Barzahlung möglich, ab Oktober soll auch gleich in der App bezahlt werden.

Vier bis fünf Vollzeit-Fahrer sowie Springer auf 450-Euro-Basis sind im Einsatz für „Hoki“. Für Omobi ist Holzkirchen der zweite Standort, kommende Woche bezieht das Unternehmen hier ein Büro. Der Vertrag läuft drei Jahre. Seit zweieinhalb Jahren betreibt es ein solches Rufbussystem bereits in Murnau. „Die Parameter sind in Holzkirchen prädestiniert“, meint Deyerling. Damit der ÖPNV attraktiv sei, müsse er an die Flexibilität eines Autos herankommen. On-demand-Systeme müssen im ländlichen Raum den Linienverkehr ergänzen, der in der Fläche an seine Grenzen kommt.

Ergänzung für den Linienverkehr

Durch das On-demand-System kommt man selbst aus Köglsberg kurz vorm Kirchsee ohne eigenes Auto zum Bahnhof, sagt Schmid. Und das Elterntaxi kann auch stehen bleiben, wenn das Kind zum Training muss, meint Deyerling. Das System soll nicht starr bleiben, sondern sich weiter anpassen. „Wir wollen ein System haben, das dazulernt“, sagt Schmid. Die erste Diskussion scheint sich anhand der Rückmeldungen schon abzuzeichnen: über die Fahrpreise.

Auch Landrat Olaf von Löwis schaute vorbei. Er danke der Marktgemeinde für den Mut, dieses System zu versuchen. Seit Generationen werde in der Region der Verkehr beklagt. „Das ist eine Chance, die ich wittere: dass sie auch auf andere Gemeinden überspringt.“

Alle Infos zu App und Rufbus gibt es auf der Internetseite des Unternehmens Omobi sowie der Homepage der Marktgemeinde.