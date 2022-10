Genossen, Grafen und ihr Gerstensaft

Teilen

Claus Eder in seiner Galerie „Buidleck“. Hier ist die Ausstellung über die Brauereien im Oberland zu sehen. © arp

In Lenggries ist derzeit eine Ausstellung über die Biergeschichte des Oberlandes zu sehen. Auch die Holzkirchner Brauereigenossenschaft und der Valleyer Schlossbräu finden darin Beachtung – als einzige der Brauereien im Landkreis Miesbach.

Holzkirchen/Valley/Lenggries – Hopfenanbau im Oberland? Gab es einst, wenn auch nur versuchsweise und mit enttäuschendem Ergebnis. Claus Eder kennt sich damit aus – der Lenggrieser Hobby-Historiker forscht seit Jahren zur Heimatgeschichte. Der Nachlass seines Opas und seines Urgroßvaters – ein umfangreiches, historisches Foto-Archiv – hatte einst sein Interesse daran geweckt. Als Fotograf in vierter Generation hat Eder unter anderem historische Ausstellungen über die Holzbringung vom Berg und über Handelswege im Oberland kuratiert. Aber auch Schauen mit zeitgenössischen Aufnahmen. Seine Galerie „Buidleck“ gilt inzwischen als Gedächtnis des Oberlandes: Seine (Archiv-) Bilder dokumentieren den Alltag und Straßenszenen im 18. und 19. Jahrhundert.

Derzeit ist hier „Die Biergeschichte des Oberlandes – Von Hausbrauern und Bier-Patriarchen“ zu sehen. Die Schau erklärt unter anderem den Bau und die Wartung von Fässern durch Schäffler und Pecher, die Herstellung von Eis zur Kühlung und die sogenannte Eisernte. Sie zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Schloss-, Kloster- und Stadtbrauereien auf und präsentiert mehr als 40 Brauereien südlich von München.

Genossenschaft

Darunter die Brauereigenossenschaft Holzkirchen und die Valleyer Schlossbrauerei. Dass andere Brauereien im Kreis Miesbach keinen Eingang in die Schau gefunden haben, liegt nicht etwa daran, dass Eder deren Biere nicht schmecken: Entscheidend war für ihn allein das Fotomaterial. „Von der Brauereigenossenschaft gibt es eine wunderbare Bilderserie, die die Holzkirchner Fotografenfamilie Hugel um 1925 gemacht hat“, erzählt Eder. Sie zeige anschaulich den gesamten Brauprozess dieser Zeit, von der Mälzerei über die Flaschenabfüllung bis hin zur Verwaltung. „Eine Serie in diesem Umfang ist etwas Besonderes“, sagt Eder. Von anderen Brauereien gebe es nur noch einzelne Fotos, aber keine kompletten Serien. „Das ist wirklich ein seltener Fund.“

Eder, der die Serie von der Holzkirchner Brauereigenossenschaft zur Verfügung gestellt bekommt, geht davon aus, dass Pfarrer Alois Deisenberger diese einst bei Hugel in Auftrag gegeben hatte. Wohl für Werbezwecke. Deisenberger hatte die Genossenschaft 1925 gegründet, um das Bier billiger zu machen für die in dieser Zeit Not leidenden Bauern. Fast zeitgleich gründete er auch die Genossenschaftsbrauereien in Reutberg und Grafing. Aufgrund der Inflation in den Zwischenkriegsjahren war Bier für die Bauern kaum mehr erschwinglich, und die Brauer ließen nicht mit sich reden. Also gingen die Bauern unter Deisenbergers Führung selbst unter die Brauer. Ohne Erfahrung in der Brauwirtschaft und mit dem eigenen Vermögen haftend führten sie das junge Unternehmen durch die Gründerjahre.

Ihre Risikobereitschaft zahlte sich aus: Die Brauereigenossenschaft entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer der angesehensten Mittelstandsbrauereien im Oberland. 1984 war ihre gepachtete Produktionsstätte auf dem Postbräu-Areal im Herzen Holzkirchens nicht mehr zeitgemäß – die Brauerei zog in einen Neubau an der Industriestraße um.

Heute ist die Brauereigenossenschaft eine Marke der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg. Ein Schicksal, das sie mit vielen anderen Brauereien teilt, die im Zuge der Monopolisierung des Biermarktes von Konkurrenten geschluckt wurden. „Allerdings wurden viele andere Marken dabei zerstört, während wir erhalten blieben“, sagt Bernhard Grasberger, Aufsichtsrat der mehr als 1200 Mitglieder zählenden Genossenschaft. Sie hat neben einer Dividende Einnahmen aus der Vermietung ihrer alten Verladehalle an der Industriestraße sowie aus einer Solaranlage. „Das Interesse an unserer Genossenschaft ist groß, vor allem bei jungen Leuten“, sagt Grasberger, „aber aktuell kann man nur Genosse werden, wenn ein bestehendes Mitglied seine Anteile überträgt.“

Schlossbräu

Auch der Valleyer Schlossbräu, der nach dem Tod des Grafen Otto von Arco 1989 stillgelegt und erst 2017 wieder in Betrieb genommen wurde, ist wegen des Bildmaterials Bestandteil der Ausstellung in Lenggries, wenn auch in deutlich kleinerem Umfang. Beim Stöbern auf dem Antik-Flohmarkt in Neukeferloh hatte Eder zufällig Fotos der Brauerei entdeckt, die um 1900 gemacht wurden. „Diese wunderschönen Bilder will ich den Besuchern nicht vorenthalten“, so Eder.

Die „Biergeschichte des Oberlandes“

ist bis 27. November im Buidleck, Marktstraße 5, in Lenggries zu sehen. Geöffnet: donnerstags und samstags, 10 bis 17 Uhr, und sonntags, 14 bis 17 Uhr. Eintritt: drei Euro, Familien sieben Euro. Das Buch zur Ausstellung (39 Euro) ist vor Ort oder über www.buidleck.de erhältlich.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.