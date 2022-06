Geothermie Holzkirchen: Kaum Geld für den Netzausbau

Der Plan stammt von 2019. Gemeindewerke-Chef Albert Götz kann ihn so nicht umsetzen, da die Finanzierung unklar ist. Ziel war damals, das bestehende Netz (grün) an das Geothermiewerk (rotes Viereck „Geo“) anzuschließen, indem neue Haupttrassen (orange) gebaut werden. © Gemeindewerke Holzkirchen

Seit dem Ukrainekrieg hat sich die Nachfrage nach Holzkirchner Erdwärme verdreifacht. Anschlusswillige müssen sich jedoch gedulden. Denn die Gemeindewerke haben kaum Geld für den Netzausbau.

Holzkirchen – Laut Gemeindewerke-Chef Albert Götz, gibt es etwa 300 Fernwärmeanschlüsse. Ginge es nach den Verbrauchern, wären weitaus mehr ans Netz angeschlossen: Rund 100 potenzielle Kunden stehen auf der Warteliste. Ihnen haben die Gemeindewerke bereits „eine grobe Hausnummer“ genannt, wann der Anschluss erfolgt, erklärt Götz. „Hinzukommt ein ganzer Stapel von Anfragen, die wir noch nicht bearbeitet haben.“ Seit dem Ukrainekrieg gehe die Nachfrage durch die Decke – die Zahl der Interessenten habe sich verdreifacht. Denn ein Anschluss ans Fernwärmenetz ist Voraussetzung für den Bezug von Geothermie.

Dabei speist diese das Fernwärmenetz nur zum Teil: Solange die bestehenden Leitungen noch nicht vollständig an das Geothermiewerk in der Alten Au angeschlossen sind, liefern auch die drei mit Erdgas und Heizöl betriebenen Heizwerke am Batusa, an der Krankenhausstraße und an der Rosenheimer Straße Wärme. Im Fall der Wärmeinsel an der Krankenhausstraße stammt die Fernwärme sogar komplett aus fossilen Brennstoffen – eine Verknüpfung zum Geothermiewerk fehlt noch. Dagegen beziehen die Kunden, die im Bereich der Rosenheimer Straße ans Fernwärmenetz angebunden sind, ausschließlich Geothermie. „Da ist das Netz bereits sehr gut angebunden“, sagt Götz.

Er vergleicht die drei Wärmeinseln mit Bäumen. Deren Äste bilden das Fernwärmenetz. Zwar seien die Äste bereits miteinander verknüpft, allerdings reichten diese Verknüpfungen nicht, um den gesamten Saft durchzubringen. Mehr Äste – also Verknüpfungsleitungen – sind notwendig. Der Netzausbau hat demnach zwei Dimensionen: die Verknüpfung des bestehenden, etwa 22 Kilometer langen Netzes mit dem Geothermiewerk und sein Ausbau hin zum Kunden.

Beides kostet sehr viel Geld. Laut Götz circa 1800 Euro pro Meter, also 1,8 Millionen Euro pro Kilometer. Darin nicht berücksichtigt seien die Kosten anderer Sparten, wie die Sanierung von Wasser- und Stromleitungen und der Breitbandausbau, die aus wirtschaftlichen Gründen mitgedacht werden müssten, wenn man schon die Straße aufreiße.

Fokus liegt bislang auf Refinanzierung

Geld, das die Gemeindewerke nicht haben – anders als ursprünglich erwartet: „Zu Beginn des Geothermieprojekts ist man von einem jährlichen Überschuss in Höhe von mehr als einer Million Euro ausgegangen, die man in den Netzausbau stecken wollte“, erklärt Götz. „Aber aktuell erwirtschaften wir nur das Darlehen und die Betriebskosten.“ Das liege an den Ausfällen der Pumpe. Fällt sie aus, produziert das Kraftwerk keinen Strom.

Eine Million Euro jährlich würden aber gar nicht reichen: „Um richtig loslegen zu können, bräuchten wir fünf Millionen Euro pro Jahr“, sagt Götz. Er hofft, dass die Gemeinde Mittel locker macht. Voraussetzung sei eine Zieldefinition, wie sie etwa der Landkreis Miesbach mit seinem Klimaschutzkonzept habe. „Die Gemeinde muss sich fragen: Wo wollen wir hin?“ Darauf aufbauend müsse dann eine Finanzierungsstruktur entwickelt werden.

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Gemeindewerke ist, bestätigt, dass die ursprünglichen Berechnungen von einer anderen Liquidität ausgegangen sind. Er sagt aber auch: „Es war immer klar, dass in den ersten 20 Jahren die Refinanzierung der Anlage im Vordergrund steht.“ Schließlich sei die Geothermie als Jahrhundertprojekt angelegt und nicht als rasche Antwort auf die aktuelle Energiekrise.

Trotzdem will auch er das Potenzial der Erdwärme besser nutzbar machen – und tüftelt an neuen Finanzierungsquellen. Denkbar sei etwa, eine Art Kredit bei jenen aufzunehmen, die Anschluss begehren. Indem man den Baukostenzuschuss erhöhe, den sie tragen müssen – und ihnen im Gegenzug die Wärme günstiger liefere. Möglichkeiten wie diese müssten aber zuvor geprüft werden.

Die klamme Kasse heißt aber nicht, dass gar nichts vorwärtsgeht: Vergangenes Jahr wurden mehrere Gebäude an der Föchinger und der Martin-Luther-Straße angeschlossen. Heuer kommen Anschlüsse an der Eschenstraße Richtung Föching dazu. Abhängig von den Finanzmitteln will man sich dann auf den Lückenschluss zum Gewerbegebiet Föching konzentrieren und auf den Bereich der St.-Josef-Straße. „Wir müssen den Bürgern aber auch kommunizieren, wo auf etwa 30 Jahre gar keine Chance besteht“, sagt Götz.